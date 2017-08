Kisdorf heute in Reher

Bereits heute startet die Fußball-Landesliga Holstein mit der Partie des FC Reher/Puls gegen den SSC Phönix Kisdorf in den 6. Spieltag. Morgen geht es dann mit zwei weiteren Heimspielen weiter: VfR Horst erwartet Spitzenreiter Phönix Lübeck und BSC Brunsbüttel tritt gegen den Oldenburger SV an. Als einziges Team aus dem Fußballkreis Westküste muss der VfL Kellinghusen reisen. Der VfL ist morgen Gast beim TSV Travemünde.

FC Reher/Puls – SSC Phönix Kisdorf, heute 20 Uhr: In Reher sind die Gastgeber heute ganz klar in der Favoritenrolle. Nach der unglücklichen Niederlage am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Phönix Lübeck, will der Tabellenzweite gegen das Schlusslicht wieder in die Erfolgsspur zurück. Personell kann Trainer Carsten Hinrichsen aus dem Vollen schöpfen, warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen. Kisdorf hat in der neuen Saison vor allem große Abwehrprobleme. 21 Gegentreffer in fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Möglich, dass es heute die nächste Klatsche gibt.

BSC Brunsbüttel – Oldenburger SV, Sbd. 15 Uhr: Den Saisonstart hatte sich BSC-Coach Axel Rohwedder sicher anders vorgestellt. Vor allem die 1:5-Klatsche in Hartenholm am vergangenen Wochenende hat Rohwedder überhaupt nicht geschmeckt. Mit vier Punkten rangiert der BSC derzeit auf Tabellenrang zehn und muss aufpassen nicht noch weiter abzurutschen, denn der morgige Gegner ist erneut ein SH-Liga Absteiger. Der Oldenburger SV hat sich bisher sehr gut in der Landesliga präsentiert und mit 16 Toren nach dem Spitzenduo Phönix Lübeck und Reher/Puls am häufigsten getroffen.

VfR Horst – 1. FC Phönix Lübeck, Sbd. 16 Uhr. Gut, dass der VfR zuletzt in Schackendorf gepunktet hat, denn nun können die Horster etwas ruhiger in die morgige Partie gegen den Tabellenführer gehen. Dass Phönix auch nur mit Wasser kocht, hat der FC Reher/Puls in Lübeck vor einer Woche gezeigt. Nur weil dem FC die 120 Minuten Pokalpartie gegen Lägerdorf noch in den Knochen steckte, gab es am Ende kleine Konzentrationsschwächen, die Lübeck zum 1:0-Sieg nutzte. Wenn der VfR etwas erreichen will, darf sich die Achillesferse Abwehr diesmal absolut keine Unachtsamkeiten erlauben, sonst könnte es vor eigenem Publikum ein böses Erwachen geben.

TSV Travemünde – VfL Kellinghusen, Sbd. 17.30 Uhr: Beide Teams sind schlecht in die Saison gestartet und hoffen nun im Kellerduell auf den ersten Punktedreier. Travemünde war vor zwei Wochen gegen den BSC Brunsbüttel schon kurz davor, musste sich aber nach 3:1-Führung noch mit einem 3:3 zufrieden geben. Zuletzt gab es aber in Oldenburg wieder eine Klatsche. Der VfL spielte bisher glücklos. Auch bei der 1:2-Niederlage gegen den VfB Lübeck II war mehr drin für die Kellinghusener, die ihre Torchancen besser verwerten müssen. Mit dem angeschlagenen Rico Brown dürfte dem VfL morgen eine wichtige Offensivkraft fehlen.

von Reiner Stöter

erstellt am 31.Aug.2017 | 12:48 Uhr