Gefährliche Abkürzung : Kirchengemeinde und Polizei wollen „wilden Bahnübergang“ in Kremperheide schließen

Sie sparen einige hundert Meter Fußweg – dafür bringen sich Menschen in Kremperheide in Lebensgefahr.

Avatar_shz von shz.de

05. Juni 2020, 13:12 Uhr

Kremperheide | Das Überqueren von Bahngleisen auf freier Strecke ist verboten. Es besteht Lebensgefahr. Doch davon lassen sich offenbar nicht alle Menschen abhalten. In Kremperheide entdeckte eine Streife der Bundespolizei hinter der Kapelle einen „wilden Bahnübergang“ (wir berichteten).

Der Zaun war niedergetreten, so dass man ungehindert die Bahnstrecke Hamburg-Westerland überqueren konnte. Ziel der Abkürzung – der offizielle Bahnübergang liegt einige hundert Meter entfernt – waren das Naturschutzgebiet Nordoer Heide und die Deckmannschen Kuhlen auf der anderen Seite der Bahngleise. Das Problem des wilden Überquerens sei nicht neu, betonte bei einem Ortstermin Thomas Masekowitz von der Bundespolizei in Brunsbüttel. Immer wieder würden diese Fälle gemeldet. „Und wir lassen nichts unversucht, dies zu verhindern.“ Nicht nur Jugendliche nutzten den wilden Übergang, sondern auch Erwachsene, die auf dem Parkplatz an der Kapelle ihr Auto abstellen und die Abkürzung zu den Kuhlen durch den niedergetrampelten Zaun wählen, berichteten Ernst-Willy Rönnau, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, und Pastor Andreas-Christian Kosbab.

Zusammen mit Bundespolizei und politischer Gemeinde will die Kirche das Problem angehen. So soll der Zaun, der sich auf Kirchengrund befindet, wieder hergestellt werden. Zudem soll der Parkplatz gesperrt werden und nur bei kirchlichen Veranstaltungen öffnen. Pastor Kosbab will darüber hinaus mit seinen Konfirmanden über die Gefahren des wilden Überquerens sprechen, auch in Gemeindebriefen soll dies thematisiert werden. Außerdem bot Masekowitz an, Infoabende abzuhalten, um über die Gefahren aufzuklären. Darüber hinaus will die Bundespolizei stärker Präsenz zeigen, um bei Überqueren der Gleise sofort eingreifen zu können.

„Bahngleise sollten nur an vorgeschriebenen Stellen wie Bahnübergängen überquert werden“, sagte Masekowitz. Die Züge fahren auf der zweigleisigen Bahnstrecke im Bereich Kremperheide mit hoher Geschwindigkeit, und die Lokführer hätten keine Chance, rechtzeitig zu bremsen, wenn sie Personen sehen. Bei den dann eingeleiteten Schnellbremsungen würden auch die Zugfahrgäste in Gefahr gebracht. Die Verursacher müssten bei diesem „gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr“ mit empfindlichen Strafen rechnen.