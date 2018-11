Kirchengemeinde lädt zum Adventsmarkt ein

von Volker Mehmel

23. November 2018, 09:54 Uhr

Die Kirchengemeinde in St. Margarethen veranstaltet morgen einen Adventsmarkt mit Ewigkeitssonntags-Café in den Räumen des kommunalen Kindergartens. Dabei wird auch ein Schätzspiel veranstaltet. Der Hauptgewinn ist ein großer Präsentkorb, den die Bordesholmer Sparkasse gestiftet hat. Bei dem Schätzspiel soll geraten werden, wie viel Eurocent sich in einem Marmeladenglas befinden. Auch viele andere Preise gibt es zu gewinnen. Bis um 16.15 Uhr können Tipps abgegeben werden und die Auflösung und Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ab 16.30 Uhr. Der Erlös des Gewinnspiels und des Adventsmarktes, der von 11 bis 17 geöffnet ist, kommt je zur Hälfte der Pfadfinderarbeit und der anstehenden Orgelsanierung zugute. Pastor Eckart Grulke dankt allen Spendern für die Zurverfügungstellung der Sachpreise und Torten.