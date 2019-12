Kirchengemeinde Herzhorn : Kirche hat viele Baustellen

Arbeiten innen wie außen sorgen bei der Kirche in Herzhorn für Beeinträchtigungen – aber auch die Finanzen bereiten Sorgen.

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 15:47 Uhr

Herzhorn | Die geplanten und unerwarteten Baustellen waren das bestimmende Thema beim Jahresempfang der Kirchengemeinde Herzhorn. Der Kirchengemeinderat hatte zur Gemeindeversammlung eingeladen. Pastorin Gabriele Petersen berichtete mit einer Fotopräsentation über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres.

Dabei wurden Erinnerungen wach an viele gelungene Veranstaltungen mit den Konfirmanden, den Senioren oder zum Jubiläum 125 Jahre Friedhof Herzhorn.

ZITAT 2019 war für uns aber auch das Jahr der Renovierungen. Und mit den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Gabriele Petersen, Pastroin in Herzhorn

Im Kircheninneren wurden die Elektrik, die Beschallung, das Licht und der Wandanstrich neu hergestellt (wir berichteten). In einem zweiten Bauabschnitt sollen im nächsten Jahr die Außensanierungen erfolgen. Renoviert wurden außerdem Teile des Pastorats mit Verschönerungsarbeiten.

Wasserrohrbruch sorgt für außerplanmäßige Arbeiten

Nicht geplant waren die Arbeiten im Gemeindehaus der Kirche. „Durch einen Wasserrohrbruch im Bereich von Toilette und Hauswirtschaftsraum schwamm der gesamte Gemeindesaal. Nach der Trocknung mussten Rohre und der Fußbodenbelag erneuert werden, und die Wände erhielten einen neuen Anstrich.“ Diese Arbeiten waren besonders einschränkend, da der Gemeinderaum in der Zeit noch durch die Dorfvereine und die betreute Grundschule genutzt wurde. Durch den Abriss des Sport- und Gemeindehauses und der Grundschule fanden viele Aktivitäten dort ein Zuhause.

ZITAT Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Vereinen klappt sehr gut. Wir konnten immer alles schnell und vertrauensvoll regeln. Gabriele Petersen

Für diese Art von „Kirchenasyl“ bedankte sich dann auch Bürgermeister Wolfgang Glißmann: „Das war ein anstrengendes Jahr für uns alle. Die betreute Grundschule ist noch hier, wird aber im nächsten Jahr die neuen Räume in der Schule nutzen können. Die solidarische Hilfe durch die Kirchengemeinde ist nicht selbstverständlich. Aber in der Not stehen wir hier alle solidarisch wie ein wehrhaftes Dorf zusammen.“ Als Dank überreichte er den Druck des Glückstädter Grafikers Hans-Peter Wirsing mit dem Titel „Das wehrhafte Dorf“.

Weitere Baustelle: die Finanzen

Nach dem Rückblick wurde noch eine weitere Baustelle der Kirchengemeinde sichtbar: die Finanzen. Gabriele Petersen: „Die kirchliche Landschaft wird sich verändern. Wir müssen uns überlegen, wie wir handlungsfähig bleiben. Durch die schwindenden Mitgliederzahlen und die sinkenden Kirchensteuereinnahmen wird es weniger Pastorenstellen geben.“

ZITAT Unsere Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr um 39 Personen gesunken und beträgt jetzt 1226. Barbara Wohlenberg, Kirchengemeinderat

Wohlenberg weiter: „Und wir bewegen uns immer noch auf finanziell schwankenden Füßen, denn nach der Umstellung des Haushaltsplans auf die Doppik im Jahr 2014 liegen uns immer noch keine Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse vor.“

Mehr Kooperation mit Süderau als Lösung?

Vielleicht könnte ein Lösungsansatz eine noch größere Kooperation mit der Kirchengemeinde Süderau sein und eine höhere Spendenbereitschaft. Immerhin sind für die Reparatur der Orgel bereits 4500 Euro an Spenden eingegangen.

Pastorin nimmt drei Monate Auszeit

Für Pastorin Petersen steht im nächsten Jahr eine Auszeit an. Von Mitte Januar bis Mitte April wird sie drei Monate eine „Sabbat-Zeit“ in Anspruch nehmen. Mit ihrem Mann Heinrich unternimmt sie eine Reise nach Neuseeland. Vertreten wird sie in dieser Zeit von Pastor James Findeisen-MacKenzie, der bereits in der Vakanzzeit nach dem Weggang von Pastor Friedrich Kleine die Vertretung in Herzhorn übernommen hatte.