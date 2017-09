vergrößern 1 von 2 Foto: ehrich 1 von 2

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Gewaltfreie Erziehung. Bildung. Eine eigene Meinung. Mitbestimmung. Auf all das und noch viel mehr haben Kinder ein Recht. Vor 25 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert – aber in das Grundgesetz haben es die Vorgaben noch nicht geschafft. Die Forderung danach erneuert der Deutsche Kinderschutzbund zum Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, und der Itzehoer Ortsverband macht mit: Ab 13 Uhr heißt es an diesem Tag auf dem Spielplatz in der Breiten Straße „Kinderrechte umsetzen – kinderleicht!“

An einem Glücksrad könnten sich Jungen und Mädchen ihre Rechte „erdrehen“, sagt Frauke Steinberg, nach dem plötzlichen Tod von Reinhard Bischof kommissarische Vorsitzende des Ortsverbands. Dann könne man ihnen die Rechte erklären und wohl auch den Eltern. „Die Thematik ist bei vielen Menschen so noch nicht angekommen“, sagt Frank Kölling, Leiter des Kinderhauses Blauer Elefant. Dabei träfen beispielsweise Entscheidungen, an denen sie beteiligt wurden, bei Kindern auf andere Akzeptanz, so Susanne Heinecker, im Kinderhaus zuständig für Projekte. Die Aktionen zum Weltkindertag werden unterstützt von den Sparkassen, denn, so Malte Biehl von der Sparkasse Westholstein, es sei wichtig, auf Kinderrechte aufmerksam zu machen.

Auch deren praktische Anwendung auf lokaler Ebene ist für den Kinderschutzbund von großer Bedeutung. Deshalb ging ein Brief an den Bürgermeister. Der Wunsch: Itzehoe möge sich auf den Weg machen zur „Kinderfreundlichen Kommune“.