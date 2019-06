Familie in Glückstadt : Kinderpaten schenken Zeit

Aurelia Weist vom DRK-Kreisverband Steinburg informiert Familien, die Hilfe brauchen, über das Unterstützungsangebot. Projekt am Beispiel einer Familie in Glückstadt.

von shz.de

02. Juni 2019, 17:34 Uhr

Glückstadt | Die Diagnose war niederschmetternd: Ein junger Glückstädter Familienvater hatte Krebs. Für ihn bedeutete das eine Chemotherapie – und weniger Kraft, seine Frau zu unterstützen und sich um seinen kleinen Sohn zu kümmern. Da erfuhr die Familie von dem Betreuungsangebot „Wenn Mama oder Papa ausfallen“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und wandte sich an den Steinburger Kreisverband. Dort nahm sich Aurelia Weist der Familie an, organisierte alles weitere. Und schon kurz darauf standen zwei erfahrene Kinderpatinnen zur Verfügung, um den dreijährigen Sohn der Familie acht Monate lang tagsüber zu betreuen.

Für die Betroffenen sei es eine große Erleichterung gewesen, dass sich die Kinderpatinnen um den Kleinen gekümmert und ihn vom Kindergarten abgeholt hätten, erzählt Aurelia Weist. „Der Vater konnte zeitweilig nicht aufstehen. Und die Zeit zum Spielen war begrenzt, weil die Mutter Vollzeit beschäftigt war. Sie war manchmal zehn Stunden täglich unterwegs“, fügt Weist hinzu.

Trotzdem hätten die Eltern Angst gehabt, dass es lange dauern würde, bis Hilfe bereit stünde. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen, kurz nach der Kontaktaufnahme seien die Patinnen gekommen. „Beim ersten Besuch haben die Eltern noch mitgeholfen und danach haben sich die Kinderpatinnen selbstständig um den Lütten gekümmert“, berichtet Aurelia Weist weiter. Die beiden jungen Frauen organisierten für den Dreijährigen Spiel und Spaß, gingen auch schon mal gemeinsam zum Eisessen. „Der Junge ist unseren Patinnen schon nach kurzer Zeit um den Hals gefallen, wenn sie ihn aus dem Kindergarten abgeholten. Und die Mutter konnte mit einem besseren Gewissen zur Arbeit gehen und sich selbst einmal zwei Stunden Ruhe gönnen“, beschreibt Aurelia Weist das gewachsene Vertrauen. Heute habe der Papa des Dreijährigen die Chemotherapie erfolgreich hinter sich gebracht. Die Glückstädter Familie ist dankbar, dass sie das DRK-Kinderbetreuungsangebot nutzen konnte. „Die Kinderpatinnen haben unserem Jungen in einer für uns schweren Zeit viel Freude und Spaß geschenkt, was wir so nicht hätten wuppen können“, betont die 33-jährige Mutter des Jungen.

Für Aurelia Weist und ihre Mitstreiter beim DRK-Kreisverband Steinburg ein Zeichen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. „Für betroffene krebserkrankte Eltern gibt es unser Angebot ja schon seit 2016. Nach vorangegangenen Anfragen von Familien mit anderen schweren Erkrankungen wie beispielsweise ALS, Parkinson oder psychischen Leiden, stehen unsere gut fortgebildeten, erfahrenen Kinderpatinnen ab sofort auch anderen Betroffenen zur Verfügung“, sagt die Koordinatorin im Kreisverband Steinburg.





>Weitere Infos auf der Internetseite des DRK-Steinburg unter

www.drk-kv-steinburg.de oder bei Aurelia Weist, 04821/6790-20.