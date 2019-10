Benefizkonzert in itzehoe : Kindern helfen mit „Kino für die Ohren“

Das Marinemusikkorps Kiel tritt am 5. November im Theater Itzehoe auf und spielt zugunsten des Weihnachtshilfswerks der Stadt.

27. Oktober 2019, 15:39 Uhr

Itzehoe | „Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen von unserem Angebot Gebrauch machen und wir am Ende ein volles Haus haben.“ Denn von dem vollen Theater, das sich Bürgermeister Andreas Koeppen wünscht, profitiert das Weihnachtshilfswerk der Stadt. Der Kreisverband der Reservistenkameradschaft der Bundeswehr und die Stadt veranstalten am Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr das 35. Wohltätigkeitskonzert im Theater Itzehoe.

Mehr als zweieinhalb Stunden will Fregattenkapitän Friedrich Szepansky mit dem Marinemusikkorps Kiel „Kino für die Ohren“ bieten. Zu hören sein wird Musik aus dem Konzertsaal sowie aus Oper, Musical, Film und Pop. „Natürlich wird auch der Marsch nicht fehlen“, verrät Andrea Hülsen als Koordinatorin im Rathaus. Aus den Vorjahren weiß sie, dass auch herausragende solistische Darbietungen, instrumental und gesanglich, zu erwarten sind. „Dass ein solch großartiges Orchester gratis auftritt, kann man gar nicht genug würdigen“, betont Bürgervorsteher Markus Müller.

Der Eintritt kostet 8,50 Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühr, für Bewohner Itzehoer Pflegeeinrichtungen gibt es laut Hülsen ein Kontingent an Freikarten. Der Erlös kommt ausschließlich dem Weihnachtshilfswerk und insbesondere den Jüngsten zugute: Bedürftige Kinder erhalten Gutscheine für Schuhe und Schulranzen. „Wer also einen Musikabend der besonderen Art erleben und gleichzeitig Itzehoer Kinder auf eine ganz besondere Art glücklich machen möchte, der sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen“, sagt Koeppen.



>Karten: 04821/670931,

theaterkasse@itzehoe.de