Glückstadt : Kindergarten im Tegelgrund darf jetzt doch gebaut werden

Kreisbehörde erteilt Genehmigung weil Ziegelwerk weniger Staub produziert.

von Christine Reimers

17. Juli 2020, 15:05 Uhr

Glückstadt | Die Stadtverwaltung hat noch einmal Glück gehabt. Der zwei Millionen Euro teure Kindergarten in Tegelgrund kann jetzt offensichtlich doch in Kürze gebaut werden. In den vergangenen Wochen sah es düster aus für die Pläne. Die Stadtverwaltung ging davon aus, dass die Baugenehmigung eine Formsache ist. War sie aber nicht. Denn die Kreisverwaltung forderte ein Gutachten – unter anderem zur Staubentwicklung bei der benachbarten Ziegelei. Deren früherer Besitzer Heinrich Pollmann hatte mit Klage gedroht. Der neue Eigentümer sieht hingegen kein Problem, weil die Staubentwicklung zwischenzeitlich erheblich minimiert wurde. Nach einigem Hin und Her erteilte die Behörde jetzt doch eine Baugenehmigung ohne ein Gutachten.

Heinrich Pollmann, bis 2019 Besitzer der Ziegelei in Glückstadt, hatte eine Sorge: Wird im Tegelgrund ein Kindergarten gebaut, könnte es wegen Staubentwicklungen Klagen gegen sein Unternehmen geben. Um Rechtssicherheit zu bekommen, bat er die Stadt deshalb 2019 ein Gutachten in Auftrag zu geben. Die Kosten wollte er übernehmen. Stadt und die Politik lehnten jedoch ab. Sie sahen keine Veranlassung.

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde die international agierende Vandersanden Group aus Belgien neuer Besitzer der Ziegelei. Geschäftsführer Helge Behrens sagt: Die Ziegelei habe sich nicht verändert. Aber das strittige Staubproblem sei gelöst. Denn frühere unbefestigte Wegeflächen seien betoniert worden und ließen sich somit viel leichter sauber halten. Auch Zu- und Abfahrtswege seien befestigt. Hinzu komme, dass die Reifen der Lastwagen, die Ton anlieferten sauber gehalten würden. Zudem werde nur noch an 25 Tagen im Jahr angeliefert. „Die Staubentwicklung reduziert sich um ein Vielfaches“, sagt der Geschäftsführer.

Weil Pollmann Klagen angedroht hatte, gab es 2019 deswegen Diskussionen im Bauausschuss. Die BFG (Bürger für Glückstadt) forderte ein Gutachten bezüglich des Standortes. Die Grünen favorisierten damals einen anderen Standort. Ramon Arndt, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagt: „Der Standort Tegelgrund ist von uns Grünen nie favorisiert worden. Der Standort ist jedoch, auch in der geplanten Bauform, beschlossen worden – entsprechend akzeptieren wir diese Beschlüsse natürlich. Nachdem uns die Verwaltung im Zuge der Beratungen im vergangenen Jahr glaubhaft zugesichert hat, dass der Standort Tegelgrund keine Probleme in Bezug auf Genehmigung oder Bauverzögerungen mit sich bringen würde, gehen wir nun selbstverständlich davon aus, dass es nicht zu größeren Verzögerungen kommen sollte.“ Die anderen Parteien wollten sich zum aktuellen Sachverhalt nicht äußern.

Das Grundstück für die Kindertagesstätte im Tegelgrund ist seit längerem eingezäunt, der Auftrag für den Bau wurde im März vergeben, ihn hat die Firma Kleusberg bekommen. Entstehen sollen Räume für sechs Gruppen. Um schneller fertig zu werden, hatten die Politiker für eine Modulbauweise gestimmt.

Wäre die Baugenehmigung nicht gekommen, hätte die Stadt Probleme bekommen. Denn die Kita-Tegelgrund muss schnell gebaut werden, damit wiederum der Kindergarten in der Nordmarkstraße abgerissen werden kann. Für den Neubau dort gibt es eine Förderung von 700.000 Euro. Diese Mittel wiederum würden aber verfallen, wenn der Bau in der Nordmarkstraße nicht bis zum 30. Juni 2022 fertig gestellt ist. Die Kita-Tegelgrund wäre solange Ausweichquartier.

Ein großes Problem ist zurzeit: Es fehlen generell viele Kindergartenplätze in Glückstadt.