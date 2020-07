„Rauswurf“ in Ecklak : Kindergärtnerin Uschi Bonn mit Trecker-Korso in den Ruhestand verabschiedet

Doppelter Abschied in Ecklak: Kindergärtnerin Uschi Bonn ging in den Ruhestand, fünf Kinder gehen in die Schule.

02. Juli 2020, 14:52 Uhr

Ecklak | „Es war einfach toll“, sagte Uschi Bonn und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Die Erzieherin wurde mit „großem Bahnhof“ in den Ruhestand verabschiedet. Bonn wurde am 15. Juli 1992 von der Gemeinde Ecklak angestellt und hat seitdem im örtlichen Kindergarten gearbeitet.

ZITAT Sie hat unseren Kindergarten mitgestaltet wie keine andere, ist Erzieherin durch und durch. Jörn Schmedtje, Bürgermeister Ecklak

Uschi Bonn sei humorvoll, sorgte für gute Laune und war Anlaufpunkt und Ruhepol für Kinder und Kollegen. Schmedtje lobte ihre Geduld, Zuverlässigkeit und Kreativität, die von allen sehr geschätzt wurde. Zeichen dafür war auch die große Beteiligung der Eltern, die sich eine besondere Überraschung für die 65-Jährige ausgedacht hatten. Es gab Geschenke, Blumen und „Best of Uschi“-Fotos.

Trecker-Korso durchs Dorf

Dorfgastronom und Musiker Henning Plett hatte ein Lied vorbereitet, und die Eltern hatten einen geschmückten Trecker-Korso organisiert. So wurde Uschi Bonn mit Mann Michael und Tochter Rike durch das Dorf gefahren. „Die Fahrer sind alles meine ehemaligen Kita-Kinder“, erzählte die Ruheständlerin schmunzelnd.

Abschiedsgeschenke für alle Kinder

Wie es sich für sie gehört, hatte Uschi Bonn für alle Kindergartenkinder ein Abschiedsgeschenk vorbereitet. „Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht, aber nun habe ich das Alter und höre auf.“ Langweilig wird ihr nicht werden. Sie plant Ausfahrten mit ihrem neuen E-Bike. Außerdem ist ihr großes Hobby das Stricken, wobei sie keine besonderen Vorlieben hat, sondern alles fertigt – außer Fingerhandschuhe.

Kinder aus dem Fenster „geschmissen“

An diesem Tag gab es übrigens gleich doppelten Abschied: Traditionell werden im Kindergarten Ecklak die Kinder, die in die Grundschule wechseln, rausgeworfen. Dazu dient ein Fenster, durch das sie von den Erzieherinnen an die Eltern gereicht werden. Mit viel Spaß „stürzten“ sich Lucy, Josie, Lotta, Luna und Sergio in die Arme von Mama oder Papa.