Itzehoe : Kindergärten – lieb und teuer

Lars Peter Ehrich

16.Dez.2017

Die sieben Millionen sind in Sichtweite. 6,85 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr für die Kindergärten aufwenden, so sieht es der gestern in der Ratsversammlung verabschiedete Haushalt vor. Eine weitere deutliche Steigerung ist spätestens im Jahr 2019 zu erwarten: Dann soll es einen neuen Kindergarten geben. Errichtet wird er auf dem freien Grundstück an der Moltkestraße, Ecke Kaiserstraße. Träger wird nach dem Beschluss der Ratsversammlung das evangelische Kita-Werk Rantzau-Münsterdorf.

In diesem Jahr beträgt der Haushaltsansatz für die Tagesstätten noch 5,6 Millionen Euro. Steigende Personalkosten sind ein Grund für den Zuwachs von mehr als 1,2 Millionen Euro im kommenden Jahr. Zusätzlich werden die Angebote weiter ausgebaut. Denn schon zu Beginn dieses Jahres stand fest, dass viele Plätze in den Kindergärten fehlen, insbesondere für unter Dreijährige. Diverse lange Diskussionen in den städtischen Gremien folgten, Ergebnisse waren die Schaffung von Tagespflegenestern in Wellenkamp, betreut von den Johannitern, und die Erweiterung der Tagesstätte Izzkizz um 60 Plätze.

Und schließlich der Neubau. Der Bildungsausschuss hatte sich im November für das Konzept des evangelischen Kita-Werks entschieden: Einen inklusiven Bewegungskindergarten, der flexibel auf den tatsächlichen Bedarf bei Krippenkindern oder über Dreijährigen reagieren kann. Der Beschluss in der Ratsversammlung war nur noch Formsache, durch unsere Zeitung erfuhr Sven Vierenklee, Geschäftsführer des Kita-Werks, davon: „Ich freue mich total, weil wir hier in Itzehoe mit unserem besonderen Konzept einen inhaltlich anderen Schwerpunkt setzen können gegenüber den anderen Kindergärten.“ Das Gebäude könne darauf abgestimmt werden.

„Schnellstmöglich“ soll das Projekt umgesetzt werden, so steht es im Beschluss. Da die Fläche im Sanierungsgebiet östlich der Hindenburgstraße liege, müsse erst das Teilräumliche Entwicklungskonzept fortgeschrieben werden, so Vierenklee. „Erst dann können wir so richtig loslegen“ – parallel werde mit Architekten schon geplant. Zur Planfortschreibung gehörte eine Bürgerbeteiligung am Mittwochabend. Natürlich habe die Anwohner das Thema Verkehrssituation und Parkplätze an der künftigen Kita interessiert, sagt Vierenklee. Die von der Stadt vorgeschlagene Lösung findet er gut: Eine leicht verbreiterte Moltkestraße mit Parkplätzen auf beiden Seiten und einer Regelung, die Dauerparken vor der Kita verhindert. Die Kosten für den neuen Kindergarten werden auf 4,2 Millionen Euro geschätzt, als frühester Fertigstellungstermin wird Mai 2019 genannt. Vierenklee will loslegen: „Wir sind bereit und freuen uns darauf.“



