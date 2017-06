Glückstadt : Kinderfest mit langer Tradition

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv Prager 1 von 1

Es ist das größte Kinderfest und hat in Glückstadt eine lange Tradition: Zum 162. Mal feiern rund 400 Schüler der Bürgerschule von morgen an mit dem traditionellen Vogelpicken am Vormittag sowie Tanz und Spielen am Nachmittag ihr Vogelschießerfest. Höhepunkt am Sonnabend sind der Wettkampf um die Kaiserwürde und der große Festumzug durch die Stadt.

In der langen Geschichte des Festes, musste musste der Umzug im vergangenen Jahr wegen einer Unwetterwarnung ausfallen. Deshalb blickt die Organisatorin des Kinderfestes mit sorgenvoller Stirn auf Übermorgen. „So ganz rosig sind die Wetteraussichten nicht“, sagt die scheidende Leiterin der Bürgerschule, Heike Jönßon-Rieck.

Eigentlich hätte sich schon in diesem Jahr jemand anders um die Organisation des Kinderfestes kümmern sollen. Weil es zunächst aber keinen Nachfolger für die Schulleitung der Bürgerschule gab, hatte sich die scheidende Rektorin bereit erklärt, bis zum Ende dieses Schuljahres weiterzumachen. Damit hatte Heike Jönßon Rieck auch noch einmal das Vogelschießerfest „gewonnen“. Deren Wunsch für ihr letztes Kinderfest lautet: Schönes Wetter ohne Regenüberraschungen, viele Schaulustige und eine gutgelaunte Kinderschar, die von mehreren Spielmannszügen und Kapellen begleitet durch fahnengeschmückte Straßen zieht.

Das Kinderfest ist hervorgegangen aus den Gilden. Überliefert ist, dass Jungen im Jahr 1854 Vätern beim Exerzieren zusahen. Sie wollten es ihnen nachmachen. Die Jungen trugen damals ein Goldband an den Hosen, die älteren hatten sich vom Großvater einen Säbel geliehen. Später wurde auch mit dem Luftgewehr geschossen. Ab 1890 durften auch die Mädchen mitmachen. Sie mussten sich mit dem Vogelpicken begnügen – mit einem Vogel, der an einem Band hängt. Dieser wird geschwungen und zielt so auf eine Zielscheibe. Und jedes Kind bekommt hinterher ein Geschenk, auch das ist ein Stück Tradition.

Am Sonnabend, 24. Juni, startet der Vogelschießerumzug mit einsetzendem Glockenschlag der Stadtkirche um punkt 14 Uhr auf dem Marktplatz und zieht dann durch folgende Straßen: Am Markt / Arko in Richtung Rathaus (links), Großer Schwibbogen (links), Bohnstraße (links), Am Fleth / Seite Augustin (rechts), Königstraße (links), Reichenstraße (links), Am Hafen (links), Große Deichstraße entgegen der Fahrtrichtung (rechts), um den Süderfleth herum und Am Fleth zurück bis Restaurant Kandelaber (rechts), Am Markt entgegen der Fahrtrichtung bis Große Kremper Straße (Steinburg-Apotheke). Dort teilt sich der Umzug wie folgt: Ein Umzugsblock mit den vierten Klassen marschiert ab Steinburg-Apotheke/Am Markt (rechts) die Große Kremper Straße entlang bis zum Bahnübergang. Von dort geht es weiter über die Itzehoer Straße – bis zur Ampelkreuzung entgegen der Fahrtrichtung – bis zum Dänenkamp (rechts). Dort endet der Umzug am Gymnasium.

Drei Umzugsblöcke marschieren ab Steinburg-Apotheke/Am Markt (rechts) durch den Großen Schwibbogen (geradeaus), die Friedrich-Ebert-Straße (links) und den Janssenweg. An der Einmündung Carl-Legien-Straße wird der Festumzug schließlich ein letztes Mal gesplittet: Die zweiten Klassen der Bürgerschule marschieren den Janssenweg weiter entlang bis zum Foyer des „Theater am Neuendeich“ am Janssenweg (Ziel). Die ersten Klassen der Bürgerschule biegen vom Janssenweg nach rechts in die Carl-Legien-Straße ab und marschieren bis zur Schulhof-Einfahrt der Bürgerschule (Ziel). Die dritten Klassen biegen ebenfalls vom Janssenweg nach rechts in die Carl-Legien-Straße ab und marschieren dann weiter über die Carl-Legien-Straße und Königsberger Straße bis zur Pausenhalle der Elbschule.

An allen Zielorten beginnen dann die Spiele sowie die Vogelschießertänze. Ein abendlicher Rückmarsch zum Markt findet bereits seit einigen Jahren nicht mehr statt.