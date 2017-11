Weihnachtspäckchen-Aktion in Glückstadt : Kinderaugen zum Leuchten bringen

vergrößern 1 von 2 Foto: Frauen 1 von 2

Seit 2001 Jahren gibt es in der Vorweihnachtszeit die Aktion „Kinder helfen Kindern“, eine Initiative der Serviceclubs Round Table und Ladies’ Circle. Zum achten Mal dabei ist Tobias Grossmann aus Herzhorn. Er leitet dort ein Speditionsunternehmen und fährt mit seinem Sattelschlepper seit 2011 jährlich Weihnachtspäckchen in entlegene und ländliche Regionen in Rumänien. Grossmann hat sogar eines seiner Fahrzeuge mit den Logos der Aktion versehen lassen.

„Dort herrscht noch Armut und die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen. Für die Kinder in den dortigen Waisen- und Krankenhäusern, sowie Kindergärten und Schulen ist es oft das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten“, beschreibt er seine Motivation. Und der Lohn sind die leuchtenden und lachenden Kinderaugen, denn „wir sind beim Öffnen der Geschenke dabei“.

Die Idee dahinter ist, dass Kinder etwas von ihrem eigenen Spielzeug verschenken, um damit benachteiligten Kindern eine Freude zu machen. Bewährt haben sich Gesellschaftsspiele und Spielzeug, gut erhaltene Kinderkleidung, Hygieneartikel, Mal- und Schreibutensilien, Kalender, Alben und Süßigkeiten. Besonders schön ist es, wenn Kinder eine bemalte Weihnachtskarte mit ihrem Namen und der Adresse dazu legen. Dann kann schon mal ein Briefkontakt entstehen.

Auf dem Glückstädter Marktplatz hat Grossmann seinen Sattelzug aufgestellt, um zusammen mit den örtlichen Round Tablern – der örtliche Club finanziert die Transport- und Mautkosten– Pakete entgegen zu nehmen. Sandra und Volker Dehner kommen mit ihren Kindern Sam (8) und Joe (6) vorbei, um ihre gepackten Kartons abzugeben. „Wir haben Kuscheltiere und Stifte eingepackt, dazu noch Süßigkeiten“, beschreibt Joe den Inhalt.

Die Pakete sind gekennzeichnet für Adressaten verschiedenen Alters: Kindergarten, Grundschule oder Teenager. „Dadurch können wir die Pakete besser zuordnen“, weiß Grossmann aus Erfahrung.

Der Truck wird am Freitag, 24. November, die Grundschule ansteuern. Schulklassen und Kindergarten-Gruppen können um 9.30 Uhr dort ihre Pakete direkt abgeben. Am 1. Dezember fährt Tobias Grossmann mit zwei Mitarbeitern zunächst nach Hanau. Dort treffen sich Hilfskonvois aus ganz Deutschland. Bis zu 80.000 Päckchen gehen dann vom 2. bis zum 9. Dezember auf die Reise nach Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukraine.