Kinder-Musical im Wellenkamp

22. Oktober 2018, 11:46 Uhr

Wie aus Fremden Freunde werden, zeigt die Aufführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit Wellenkamp am Donnerstag, 25. Oktober, 15 Uhr, in der Begegnungsstätte Wellenkamp. Das Stück „Alisa und Professor Hicks“ in der Reihe „Kindertheater des Monats“ ist ein Musical für Kinder von vier bis elf Jahren. Mit viel Musik, Gesang und Humor erzählen Petra und Thomas Pohle die Geschichte von der Integration Alisas. Der Eintrittspreis für Kinder beträgt 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro.



Karten sind im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, im Kinder-und Jugendtreff Wellenkamp und an der Tageskasse

erhältlich.