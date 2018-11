Kinder am Vorlesetag mit den Gully-Detektiven unterwegs

von shz.de

19. November 2018, 11:49 Uhr

Werden die Olchis ihren Drachen Feuerstuhl aus den Händen der Entführer befreien können? Denn der wurde in London entführt. Da muss der Olchi-Detektiv Mr. Paddock helfen.

Aus dem Buch „Die Olchis und die Gully-Detektive von London“ lasen am Vorlesetag verschiedene Erwachsene für Kinder an verschiedenen Orten. Es waren diesmal dabei: Kristina Preiß in der Stadtbücherei, Veronika Westphal bei der Feuerwehr, Norbert Meinert im Detlefsen-Museum, Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder im Rathaus sowie Pastor Thomas-Christian Schröder in der Stadtkirche.

Organisiert hatten die Vorlesetour Mitglieder des Fördervereins Zwiebelfisch der Stadtbücherei . Start und Ziel war für die Kinder die Bücherei. Begleitet wurden die Kinder, die sich zur Vorlesetour angemeldet hatten, von Ursula Janczyk, Christine Berg und Gisela Dreibus vom Zwiebelfisch.