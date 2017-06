Antirassistische Fussballturnier in Itzehoe : Kicken gegen Rassismus

vergrößern 1 von 2 Foto: Chirvi 1 von 2

Dieses Fußballturnier kommt ohne Schiedsrichter aus. „Fair Play lautet die Devise“, sagt Melissa Meier. „Das funktioniert seit dem ersten Turnier wunderbar.“ Zum mittlerweile vierten Mal findet am Sonnabend, 24. Juni, das antirassistische Fußballturnier des Jugend-Kulturvereins Freiraum Itzehoe statt. Ab 10 Uhr geht es auf dem Sportplatz an der Gutenberghalle auf den Rasen.

Acht Mannschaften aus Itzehoe und Umgebung haben sich bereits angemeldet, unter anderem ist mit „KurveIZ“ auch der Titelverteidiger der vergangenen beiden Jahre dabei. Noch sind aber Plätze frei. „Es können sich auch gern Einzelspieler anmelden, die ein Team suchen“, sagt Rieke Radau. Jugendliche und junge Erwachsene treten in gemischten Gruppen gegeneinander an, eingeladen sind insbesondere auch wieder geflüchtete Menschen. „Wir wollen die Integration fördern“, sagt Melissa Meier, „es geht vor allem ums Kennenlernen. Der Fußball selbst steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt.“ Da ein besonderer Wert auf den integrativen Charakter des Turniers gelegt wird, erhält der Verein auch wieder Unterstützung durch die Stadt Itzehoe – die Sportanlagen können kostenfrei genutzt werden. „Das freut uns natürlich sehr und erleichtert unsere Organisation erheblich“, sagt Meier. So ist auch für die Zuschauer der Eintritt frei, die teilnehmenden Teams zahlen lediglich eine (freiwillige) Startgebühr in Höhe von fünf Euro. „Zur Deckung unserer Unkosten“, so die Organisatoren.

Seit zehn Jahren besteht der Verein Freiraum Itzehoe, der sich unabhängige und selbstverwaltete Jugendkulturarbeit auf die Fahnen geschrieben hat. Teil eines bunten Rahmenprogramms am Sonnabend sind neben der Verpflegung der Zuschauer und Teilnehmer auch Workshops sowie die Vorstellung des Vereins. „Wir wollen ganz explizit auch Besucher einladen, die nicht am Turnier teilnehmen“, sagt die 22-jährige Melissa Meier. „Es geht besonders um den gemeinschaftlichen Charakter und um das Zusammenbringen von Menschen mit verschiedensten Hintergründen.“ Nach dem Ende des Turniers soll an der kleinen Tonkuhle gemeinsam gefeiert werden, dem Sitz des Vereins.

Los geht es Sonnabend um 10 Uhr. Gespielt wird in Teams mit je einem Torhüter und vier Feldspielern, für jeweils zehn Minuten auf kleinen Feldern. Der Sieger nimmt dann den Wanderpokal mit nach Hause, der seit 2015 bei den Kickern von „KurveIZ“ im Regal steht.

>Anmeldung an freiraum.itzehoe@outlook.de oder am Sonnabend bis etwa 9.30 Uhr vor Ort auf dem Sportplatz an der Gutenberghalle. Die (freiwillige) Startgebühr beträgt fünf Euro, der Eintritt ist frei. Weitere Info: facebook.com/freiraumiz

von Christopher Chirvi

erstellt am 22.Jun.2017 | 07:00 Uhr