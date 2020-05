Polizei Itzehoe : Kennzeichen von Autos gestohlen

An drei Wagen wurden Schilder abmontiert. Die Polizei ermittelt.

12. Mai 2020, 09:51 Uhr

Itzehoe | Insgesamt vier Autokennzeichen sind in den vergangenen Tagen in Itzehoe gestohlen worden. Zwei Taten ereigneten sich in der Zeit von Sonnabend, 18 Uhr, bis Montag, 10.15 Uhr, in der Lessingstraße. Die Täter schraubten jeweils die hinteren amtlichen Kennzeichen ab. Der dritte Diebstahl passierte in der Poststraße zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. In diesem Fall verschwanden beide Kennzeichen.



>Hinweise: 04821/6020.