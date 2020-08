Avatar_shz von nr

10. August 2020, 12:00 Uhr

Itzehoe | Von 11.55 bis 19.30 Uhr am Sonnabend stand der Toyota Aygo auf dem Parkplatz des GPS Alten- und Pflegeheimes am Langen Peter. In dieser Zeit hat ein Unbekannter die Segeberger Kennzeichen des Autos vorne und hinten aus den Halterungen genommen und gestohlen.



>Hinweise: 04821/6020.