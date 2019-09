Unterricht zum Anfassen : Kellinghusener Grundschüler schnuppern in Bäckereibetrieb hinein

In der Backstube durften die Schüler auch selbst kneten und formen.

17. September 2019, 13:32 Uhr

Kellinghusen | Sachunterricht zum Anfassen und Mitmachen: Die Klasse 3c der Grundschule Kellinghusen durfte beim lediglich 400 Meter entfernten Bäckereicafé Schmidt nicht nur Einblicke in die Backstube gewinnen, sondern auch selbst kneten und formen.

Im Sachunterricht bei ihrer Lehrerin Alina Eydeler behandeln die Schüler derzeit die Themen Getreide, Ernte und zugehörige Maschinen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. „Um in diesem Zusammenhang zu zeigen, was aus dem Getreide wird, haben wir einen Draht zur Bäckerei Schmidt gelegt“, verriet Doris Lensch, die den Handarbeitskurs an der Schule leitet und als Begleitperson dabei war. Zu der Unterrichtseinheit gehört zudem ein Ausflug zur Mühle Breide in Wrist.

Beim Abstecher in die Bäckerei wurde die Klasse in zwei Gruppen geteilt, die nacheinander die kleine Backstube besichtigten, Getreide- und Mehlsorten benennen sowie eigene Backstücke formen durften.