Kaufmännischer Verein : Kellinghusen: Weinfest und Weihnachtsmarkt abgesagt

Die Organisatoren sehen keine Möglichkeit, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

28. Mai 2020, 09:40 Uhr

KELLINGHUSEN | Kein Wein, keine Musik, kein gemütliches Beisammensein. Das beliebte Weinfest in Kellinghusen wird wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Seit 25 Jahren lockt die Großveranstaltung jeweils am zweiten September Wochenende viele tausend Besucher auf die „Weinstraße“ in der Innenstadt. In diesem Jahr wird auf dem oberen Marktplatz und in der Fußgängerzone gähnende Leere herrschen.

Schweren Herzens verkünden die Organisatoren vom Veranstalter Kaufmännischer Verein (KVK) den Ausfall der attraktiven Veranstaltungen. „Sonst sind wir immer zusammen gekommen, um zu sagen, was stattfindet“, sagt KVK-Chef Timo Laackmann. Zum ersten Mal gebe es nun einen Pressetermin mit der Verkündung von Absagen.

Der KVK habe mit der Entscheidung Für oder Wider des Weinfests so lange wie möglich gewartet, sagt Laackmann. Aufgrund der aufwändigen Vorplanung sei jetzt aber der Zeitpunkt gekommen, die Reißleine zu ziehen. Dies geschehe auch mit Blick auf die Planungssicherheit von Winzern, Bands und Musikern, mit denen zum Teil schon Vorverträge geschlossen waren, unterstreicht Laackmann. Hoffnungen auf eine Weinfest-Veranstaltung im kleineren Rahmen erteilt er eine klare Absage. „Auch wenn sich eine andere Sachlage hinsichtlich der Corona bedingten Hygiene- und Abstandsregeln ergeben sollte, schaffen wir es nicht, das Fest auf die Schnelle wieder auf die Beine zu stellen.“

Hinzu komme die Konkurrenz durch andere Großveranstaltungen, wie zum Beispiel die Kieler Woche, die auf September verschoben worden seien. Als kleines Trostpflaster verweist Ralf Sievers auf das kommende Jahr. „Weinfest-Fans können sich den Termin am 11. September 2021 schon einmal rot im Kalender anstreichen.“

Verzichten müssen die Kellinghusener und ihre Gäste außerdem auf den Weihnachtsmarkt rund um die Kirche. Auch für diesen stimmungsvollen und stets gut besuchten Markt gelte: „Es ist unmöglich, die die Corona-Regeln einzuhalten.“ Einen Hoffnungsschimmer sehen die KVK-Vertreter für die „Herbstzauber“-Messe. Aber auch hier werde zunächst die weitere Entwicklung der Pandemie abgewartet. Im KVK wird trotz der schmerzlichen Absagen kein Trübsal geblasen: „Ideen für spontane Events sind da“, erklärt KVK-Vorstand Frank Lalla. Es könne also sehr gut sein, dass der „entscheidungsfreudige und -willige“ Verein kurzfristig mit dem einen oder anderen kleineren Event überrascht.