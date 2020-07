Bürgerforum : Kellinghusen soll attraktiver werden

Wenn die Bahn nach Kellinghusen kommt, benötigt die Mühle Reimer eine neue Zufahrt.

07. Juli 2020, 12:42 Uhr

KELLINGHUSEN | Der Innenstadtbereich soll attraktiver werden. Vorschläge für einen Umbau mit Mitteln der Städtebauförderung „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ liegen bereits auf dem Tisch. Vorgestellt, diskutiert und zum Teil beschlossen werden sollen sie im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung von Bau sowie Kultur- und Wirtschaftsausschuss heute um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Mit einem Hauptpunkt, dem neuen Bahnhof als Eingang zur Stadt, befasste sich das Bürgerforum. „Nach dem derzeitigen Stand der Dinge kommt die Bahn“, stellt Forums-Sprecher Uwe Siehl fest. Was die Forumsmitglieder in dem Zusammenhang vermissen, ist eine Planung für die verkehrliche Anbindung des Mühlenbetriebs Reimer. „Mit der Reaktivierung der Bahnstrecke Wrist - Kellinghusen hat sich die Firma Mühle Reimer vertraglich verpflichtet, die private Zuwegung, die ihr jetzt eine Anbindung an die Straße An der Stör sichert, zu ihren Lasten zurückzubauen“, erinnert der ehemalige Ratsherr und Forumsmitglied Wolf-Dietrich Debus (Keli). Doch wenn die Stichstraße nicht mehr existiere, müsse eine alternative Zuwegung her. Da sie von der Reaktivierung der Bahnstrecke profitiert, sollte nach Meinung des Bürgerforums die Stadt der Firma bei der Suche nach einer neuen Zuwegung behilflich sein. „Wir schlagen vor, dass die Stadt den in ihrem Besitz befindlichen Teil der ehemaligen Bahntrasse bereit stellt“, so Debus. Anbieten würde sich die Fläche südlich des Discounters Lidl und Postverteilzentrum, weil der Mühlen-Verkehr über die bereits vorhandene Einmündung Hafenstraße fließen könnte. Eine Reaktivierung der alten Anbindung zur Mühle Reimer von der Hauptstraße parallel zum Bahndamm ist aus Sicht des Bürgerforums nicht optimal.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit ebenfalls verworfen werden sollte eine neue Zufahrt von der Straße An der Stör, so Debus. „Durch eine direkte Anbindung an die viel befahrene Durchgangsstraße würde ander neuen Einmündung die Unfallgefahr steigen. Zumal die geplante Bebauung der Poggenwiese weiteres Verkehrsaufkommen mit sich bringe.