BMW angefahren : Kellinghusen: Polizei sucht Unfallzeugin

23. Januar 2019, 12:01 Uhr

Kellinghusen | Nach einer Verkehrsunfallflucht in Kellinghusen am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach einer Frau, die nach derzeitigen Erkenntnissen den Vorfall beobachtet hat. Sie sollte sich bei der Polizei melden. Gegen 9.35 Uhr stand der BMW einer Kellinghusenerin in der Mühlenbeker Straße 6 am Fahrbahnrand. Während die Müllabfuhr in diesem Bereich tätig war, passierte ein silberfarbener Mercedes-Bus trotz großer Enge das Müllfahrzeug, beschädigte dabei den BMW und setzte seinen Weg fort. Eine Frau beobachtete das Geschehen und informierte unverzüglich die Besitzerin des BMW. „Leider notierte sich diese nicht die Daten der Zeugin, so dass die Polizei diese nun bittet, sich zu melden“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Hinweise an die Polizei: 04822/20980.

