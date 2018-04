Kellinghusen offensiv zu harmlos

Fußball-Landesliga Holstein: VfL kommt beim 1:2 gegen den SV Eichede II über Anschlusstreffer nicht hinaus

von Reiner Stöter

08. April 2018, 11:31 Uhr

Der erhoffte Heimerfolg blieb für den VfL Kellinghusen in der Fußball-Landesliga Holstein am gestrigen Sonntagnachmittag aus. Mit 1:2 (0:1)-Toren unterlagen die Hausherren bei frühsommerlichen Temperaturen dem SV Eichede II. Gemessen an der abstiegsbedrohten Situation im Tabellenkeller der Landesliga eine bittere Niederlage für das Team von Trainer Elmar Czekalla.

Bereits in der ersten Halbzeit waren die Eicheder das bessere Team. „Wir waren einfach nicht richtig dran an den Gegenspielern und schafften es einfach nicht zwingende Aktionen zu kreieren“, schilderte Kellinghusens Sprecher Sören Harbs. In der 21. Spielminute wurde die Heimelf über die linke Abwehrseite ausgespielt. Die Hereingabe verwertete in der Mitte Luca Reimers zum 0:1. Die verdiente Führung hatte auch zur Pause noch Gültigkeit.

„Wir sind dann eigentlich gut aus der Halbzeit gekommen. Zeitweise sahen vorübergehende Druckphasen vielversprechend aus, doch die wirklich zwingenden Aktionen vor dem Eicheder Tor haben einfach gefehlt“, erläuterte Harbs.

Statt eines erhofften Ausgleichstreffers fiel in der 69. Minute durch Simon Leu auf der anderen Seite das 0:2. Die Kellinghusener waren bei einem Gästekonter über die rechte Seite Unaufmerksam und wurden promt bestraft.

Danach gelang Rico Brown (73.) nach einem Kellinghusener Tempogegenstoß und Kombination im Mittelfeld zwar das 1:2, doch zu mehr reichte es für die Steinburger an diesem Tage nicht. Insgesamt ging der Sieg für Eichede in Ordnung.

Durch die Siege des BSC Brunsbüttel (3:2 gegen Phönix Lübeck) und des SV Todesfelde II (2:0 gegen FC Reher/Puls) ist die Lage für den VfL am Tabellenende sehr kritisch geworden. Der Abstand wuchs auf fünf Punkte an. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) haben die Kellinghusener die nächste Chance, ihre Situation zu verbessern, allerdings kommt mit dem Tabellenfünften TuS Hartenholm eine schwere Aufgabe auf die Czekalla-Elf zu. Mit ihrem 5:2-Sieg gestern in Siebenbäumen haben die Siegeberger ein Ausrufezeichen gesetzt. In den kommenden drei Wochen warten übrigens drei so genannte „englische Wochen“ hintereinander auf den VfL. Es beginnen für den Tabellenvorletzten die entscheidenden Wochen. Bis zum 27. Mai müssen insgesamt noch elf Spiele bestritten werden.