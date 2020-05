Veranstaltung am 17. Mai fällt aus : Kellinghusen: Kein Geranienmarkt in diesem Jahr

Lange hat der Bürger- und Verschönerungsverein Kellinghusen gezögert, nun ist klar: Der Geranienmarkt 2020 fällt aus.

04. Mai 2020, 12:52 Uhr

Kellinghusen | Der Bürger- und Verschönerungsverein Kellinghusen hat den Geranienmarkt für dieses Jahr abgesagt. Eigentlich sollte die Veranstaltung am Sonntag, 17. Mai, stattfinden. Lange habe der Verein in enger Abstimmung mit dem Amt Kellinghusen und in der Hoffnung auf eine Verbesserung der Corona-Lage, namentlich der Regelung für Veranstaltungen, gezögert, sagt Organisationsleiter Michael Gatke. Leider ließen jedoch jüngste Informationen des Landes zu weiteren Anpassungen der Corona-Regelungen keinen Spielraum mehr für eine Durchführung des Geranienmarktes.