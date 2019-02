Pep-Kulturverein : Kellinghusen: Goitse geben Vollgas auf der Bühne

Traditioneller Irish Folk erweitert um vielfältige zeitgemäße Einflüsse: Goitse begeistern das Publikum in Kellinghusen.

von Ludger Hinz

04. Februar 2019, 10:54 Uhr

Hier gab es kein Aufwärmen, gleich vom ersten Stück an ging es bis zum Schluss zur Sache mit moderner und Energie geladener Irish Folk Music, jung und frisch arrangiert. Beim Kulturverein Pep in der Ulmenhofschule gab die vielfach ausgezeichnete junge Band „Goitse“ (gesprochen: „Guicha“) eine Kostprobe dessen, wie der traditionelle Irish Folk in die moderne Zeit überführt werden kann.

Der gälische Bandname bedeutet: „Komm her!“ Dieser Aufforderung war das Publikum gefolgt. Im gut gefüllten Saal war den Musikern deren Spielfreude und große Energie anzumerken, als sie ihre Kompetenz an Geige, Banjo, Gitarre, Keyboard, Akkordeon und Bodhran unter Beweis stellten. Dazu führten sie mit launiger Moderation durchs Programm, das mit einer Vielzahl an Songs und rasanten Instrumentalmelodien abwechslungsreich war. Die rhythmischen Zutaten modern und frisch, das Zusammenspiel präzise und kraftvoll, machten Goitse schnell deutlich, weshalb sie mittlerweile weltweit touren. Banjospieler Alan Reid, der amerikanische Gitarren-Crack Conal O’Kane und Tadhg O’Meachair an Akkordeon und Piano ließen ihrer ganzen Spiellaune freien Lauf. Bodhránspieler Colm Phelan, der den ersten Weltmeistertitel auf der Rahmentrommel erhalten hatte, setzt mit seinen Soli Akzente, und Geigerin Áine McGeeney glänzte auch mit ihrer klaren und zuweilen honigsüßen Sopran-Stimme auf Gälisch wie auch Englisch.

Die Band erweiterte das Repertoire des Irish Folk um markante Eigenkompositionen und öffnete öffnete die Tür zur Weltmusik.