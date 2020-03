In der Nacht zu Donnerstag : Kellinghusen: Bewohner überraschen Einbrecher auf frischer Tat

Der Täter kam lediglich mit einer Schachtel Zigaretten davon.

06. März 2020, 09:41 Uhr

Kellinghusen | In der Nacht zu Donnerstag hat ein Einbrecher ein Einfamilienhaus in Kellinghusen aufgesucht, während die Bewohner schliefen. Der Täter flüchtete, als seine Anwesenheit bemerkt wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen 2.30 Uhr schreckten die Bewohner eines Hauses in der Straße Vor der Holzkate aus dem Schlaf: Sie hörten ein lautes Klirren und das Geräusch einer über Glas gehenden Person. Der Hausbewohner öffnete daraufhin die Schlafzimmertür und machte sich verbal bemerkbar. Daraufhin flüchtete der Einbrecher durch die Terrassentür, die er zuvor eingeschlagen hatte, mit einer Zigarettenschachtel als Beute. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.



> Hinweise an die Kripo: 04821/6020.