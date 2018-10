Zeitung in der Schule : Kellinghusen: Alternative zur digitalen Welt

Fast 800 Kinder und Jugendliche lernen bei „Zeitung in der Schule“ das gedruckte Medium kennen.

„Ich lerne die Norddeutsche Rundschau kennen“: So lautete die Aufgabe des Tages für die 22 Kinder der 4d der Grundschule Kellinghusen. Sie ist eine von 30 Klassen aus 20 Schulen in Steinburg und Dithmarschen, für die gestern der Startschuss zu einer neuen Runde „Zeitung in der Schule“ (Zisch) gefallen ist.

Fast 800 Schüler werden in den kommenden drei Monaten täglich mit ihrer Lokalzeitung beliefert. So wie die Neun- bis Elfjährigen aus Kellinghusen. „Ich wollte, dass die Kinder mal ein bisschen Abstand von der digitalen Welt nehmen“, erklärt Klassenlehrerin Bianka Lalla. Es sei wichtig, die Grundschüler mehr ans Lesen heranzuführen – dafür sei die Zeitung neben Büchern das ideale Mittel.

Die elf Mädchen und elf Jungen werden bis zum Ende des Projektes am 1. Februar aber nicht nur lesen, was andere zu Papier gebracht haben, sondern sie wollen auch selbst als Autoren aktiv sein. Unter anderem steht das Verfassen eines Unfallberichtes auf dem Programm.