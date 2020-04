Fenster stand auf Kipp : Kellinghusen: 1000 Euro Beute bei Einbruch im Ziegeleiweg

Die Bewohner waren kurz nicht zu Hause, das nutzte ein Einbrecher.

27. April 2020, 13:59 Uhr

Kellinghusen | Am Sonnabend ist ein Einbrecher in Kellinghusen zwischen 10.30 und 12 Uhr in eine Doppelhaushälfte eingestiegen. Die Bewohner hatten ihr Haus im Ziegeleiweg verlassen.

Bei der Rückkehr stellten sie fest, dass ein Unbekannter gewaltsam über ein auf Kipp stehendes Fenster eingedrungen war.

Der Einbrecher stahl rund tausend Euro und verließ das Haus durch die Terrassentür. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt nicht.



Zeugen melden sich bei der Kripo Itzehoe: 04821/6020.

