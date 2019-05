Landfrauenverband Steinburg : Keine Nachfolgerin – Vorsitzende Martina GReve macht weiter

Aus dem Rückzug wurde nichts, Martina Greve bleibt erstmal für vier Jahre im Amt.

von shz.de

03. Mai 2019, 15:05 Uhr

Itzehoe | Eigentlich wollte Martina Greve den Vorsitz beim Kreislandfrauen-Verband Steinburg abgeben. Da sich keine Nachfolgerin fand, hängt sie noch einmal vier Jahre dran und führt den Verein jetzt mit Stefanie Krey als ihrer Stellvertreterin und Annemarie Rohde als 3. Vorsitzende.

Unterstützung gefordert

Doris Olschewski fungiert weiter als Schriftführerin, neue Kassenprüfer sind Gaby Schröder und Anja Strube als Vertretung.

Martina Greve hatte die Vorstände aller Ortsverbände – allen voran die neuen Vorsitzenden Annette Schlecht (Kellinghusen), Maren Piening (Kollmarmarsch) und Birte Oesau (Krempermarsch) – im Kreis Steinburg zur Jahresversammlung begrüßt. Greve bat um mehr Unterstützung aus den Ortsverbänden bei der Durchführung von Aktionen im Kreisverband, tatkräftig und durch den Besuch der Veranstaltungen. Der Verband zählt 2336 Mitglieder, und Doris Olschewski berichtete von 191 Terminen, an denen gesamt 7236 Landfrauen teilnahmen.

Abschied mit Blumen

Aus der aktiven Vorstandsarbeit wurden Anke Graf aus dem Kreisvorstand sowie Magrit Göttsche (Kellinghusen), Gesche Glöyer (Krempermarsch) und Martina Greve (Kollmarmarsch) mit Blumen verabschiedet. Anstehende Termine sind am 19. Juli die Kreisausfahrt, ausgerichtet vom Verein Wilstermarsch, und die Norla in Rendsburg. Am ersten Messetag, 5. September, werden die Landfrauen aus Hohenaspe die Cafeteria ausrichten.

Nachwuchs bei Sitzungen willkommen

Auf der Versammlung wurde positiv über den Vorschlag abgestimmt, dass das Orga-Team Junge Landfrauen an den Kreissitzungen teilnehmen darf. Seit August vergangenen Jahres haben Annika Greve, Stephanie Albers, Wenke Ahmling und Stefanie Krey vier Veranstaltungen mit jeweils zirka 30 Teilnehmerinnen ausgerichtet. „Viele sind schon in die Ortsvereine eingetreten, wer noch nicht Mitglied ist, muss ab dem zweiten Halbjahr einen Gastbeitrag zahlen“, berichtete Annika Greve.

Nächster Termin ist das Generationen-Sommerfest am Freitag, 14. Juni, auf dem Greve-Hof in Kollmar, zu dem alle Landfrauen aus dem Kreis eingeladen sind.