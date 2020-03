Corona-Verdachtsfälle : Keine Massentests: Kreis Steinburg richtet zentrale Station zur Probenentnahme ein

Es wird weiterhin keine prophylaktischen Massentests geben. Hausärzte und Kassenärztliche Vereinigung entscheiden.

von Delf Gravert

17. März 2020, 13:30 Uhr

Itzehoe | Der Kreis Steinburg reagiert auf die Corona-Krise mit der Einrichtung einer zentralen Probenentnahmestation für Corona-Verdachtsfälle. „Seit Dienstag werden dort nach Terminabsprache Abstriche genommen“, sagt Anja Heinrichs, zuständige Ärztin im Gesundheitsamt. Der Ort der stationären Einrichtung wird nur Betroffenen bekannt gegeben. Landrat Torsten Wendt bittet dringend darum, sich nur nach vorheriger Terminvereinbarung zur Probenentnahmestation zu begeben.

Nur nach Termin

Gemäß den bundesweit einheitlichen Standards des Robert-Koch-Instituts (RKI) wird bei Verdachtsfällen jeweils ein Tupfer-Abstrich aus den oberen und tiefen Atemwegen genommen. Der Kreis hält sich auch beim Personenkreis, der beprobt wird, an die Vorgaben des RKI: Prophylaktische Massentests gibt es nicht. Einen Termin in der Entnahmestation bekommen Menschen nur, wenn der Hausarzt oder das Fachpersonal der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dies für notwendig erachten. Maßgeblich für die Entscheidung ist, ob ein begründeter Verdacht für eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 besteht.

Weiterhin gilt, dass sich Menschen, die befürchten, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu sein, telefonisch an ihren Hausarzt oder an die Kassenärztliche Vereinigung unter der Rufnummer 116 117 wenden. Für die Terminierung der Probenentnahme ist allein die Kassenärztliche Vereinigung zuständig. Sie entscheidet nach Rücksprache mit den Betroffenen auch, ob diese zuhause besucht werden oder einen Termin an der Entnahmestation bekommen, erklärt Anja Heinrichs.

Schnelle Ergebnisse bekommen

Ziel der Beschränkung der Tests auf begründete Verdachtsfälle ist es laut Landrat Torsten Wendt, die Labore arbeitsfähig zu halten und schnell Ergebnisse zu bekommen.

Ein zeitnahes Ergebnis ist im positiven wie im negativen Fall hilfreich. Ist die Infektion durch den Test bestätigt, können schnell weitere Infektionsmaßnahmen ergriffen werden. Ist der Test negativ, muss der Betroffene aber auch nicht unnötig lange prophylaktische Maßnahmen erdulden – von psychologischen Faktoren einmal abgesehen.

Weiterhin drei Fälle in Steinburg

Stand Dienstagmittag bleibt es für den Kreis Steinburg bei bisher drei bestätigten Corona-Fällen. Details wie Alter, Wohnort und Geschlecht der Betroffenen gibt das Gesundheitsamt zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht bekannt.