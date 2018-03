Bahnhof Glückstadt : Keine Klos – Pendler sauer

Ein landesweites Gutachten bewertet die Bahnhöfe: Der Glückstädter schneidet mit der Note befriedigend ab.

von Christine Reimers

23. März 2018, 05:01 Uhr

Wer am Bahnhof auf die Toilette aufsuchen muss, hat Pech. Es gibt schlichtweg keine. Und auf ein funktionierendes Klo im Zug zu setzen, kann zum Desaster werden. Manche sind nämlich defekt und können nicht benutzt werden. „Dann kann es für manchen Fahrgast eng werden“, sagt Heiko Schlüter von der Glückstädter Bahn-Arbeitsgruppe.

Keine Toilette – das ist für manche Reisende ein Drama. Doch das Thema Toiletten am Glückstädter Bahnhof wird in der „33. Qualitätskontrolle an den Bahnstationen in Schleswig-Holstein“ nicht einmal erwähnt. Alle 182 Haltepunkte im Land hatte die Agentur „Bahnstadt“ im Winter im Auftrag der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (Nahsh) unter die Lupe genommen. Jetzt wurde das Ergebnis vorgestellt.

Die Gutachter bemängeln, dass in anderen Orten die Toiletten oft dauerhaft geschlossen sind. In Glückstadt wird es auch künftig keine geben. „Für den Glückstädter Bahnhof sind seitens der DB keine Toiletten geplant“, sagt Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst auf Anfrage unserer Zeitung.

Allgemein zum Thema Toiletten an Bahnhöfen teilt sie mit: Die Deutsche Bahn sei nicht verpflichtet, welche vorzuhalten. Doch sei das Unternehmen bestrebt, zusammen mit der jeweiligen Kommune „kundengerechte Lösungen herzustellen“. Dafür würden die Kommunen – anders als die Bahn – Fördergelder bekommen.

In den Zügen funktionieren die Klos auch nicht immer. Christiane Lage-Kress, Sprecherin der Nordbahn: Es Könne sein, dass „die Toiletten kurzfristig trotz sorgfältiger Wartung ausfallen“. Jede Störung werde geprüft. „Wir sind bestrebt, diese so schnell wie möglich zu beheben. Dazu muss jedoch in den allermeisten Fällen das Fahrzeug in unsere Werkstatt, und da die Züge in einem Umlauf sind, kann diese Zeit in Anspruch nehmen.“

Bewertet wurden im landesweiten Bahn-Gutachten daneben unter anderem Wetterschutz, Bahnsteige, Sitzgelegenheiten, Abfallentsorgung, Lautsprecher, Uhren und Beschilderung, aber Vandalismus. Da konnten auch mal schnell demolierte Papierkörbe zu Abzügen in der Bewertung führen.

Wobei im Ergebnis die beiden Bahnsteige in Glückstadt die Gesamtnote „3“ bekommen haben – ein vergleichsweise nicht so schlechtes Ergebnis zu anderen Bahnstationen.

Ein Dauerbrenner sind die Unterstellmöglichkeiten für Fahrgäste. Die Gutachter sprechen von „Wetterschutz“. 2015 wurde das Bahnsteigdach abmontiert, es soll wieder aufgebaut werden. Als Alternative wurden zum Jahresende zwei provisorische Unterstände aufgestellt.

Dazu Heiko Schlüter: „Wenn am Schülerzug um 7.05 Uhr täglich 80 bis 100 Fahrgäste stehen, reichen die beiden kleinen Wartehäuschen definitiv nicht.“ Im neuen provisorischem Holzverschlag würde bei Regen eine große Pfütze stehen. „Und die beiden Fahrkartenautomaten Richtung in Itzehoe stehen ohne Überdachung ungeschützt im Freien.“

Auch auf Kleinigkeiten wurde im Gutachten geachtet: So sind einzelne Anzeigetafeln ungünstig platziert. Und Uhren stimmen in ihren Zeitangaben nicht immer überein.

Ein Thema ist auch die Abfallentsorgung, die aus Sicht der Gutachter „relativ gering negativ zu bewerten“ ist. So wurde in Glückstadt lediglich ein Behälter aus der Befestigung gerissen. Über Sauberkeit steht nichts im Bericht. Aber beim genaueren Hinsehen sind vor allem die Flächen neben dem Bahngleis Richtung Hamburg verdreckt. Jüngst wurde der Müll beim Stadtputz von freiwilligen Helfern entfernt. Heiko Schlüter: „Schlimm ist die Rauchersituation auf den Bahnsteigen. Obwohl das Rauchverbot an jedem Aufgang ausgeschildert ist, nutzen nur wenige Raucher die Raucherbereiche. Die große Masse steht mitten auf dem Bahnsteig oder steht unter den Wetterschutzdächern und raucht dort. Dementsprechend viele Zigarettenkippen liegen dann auf dem Bahnsteigen und die werden nur selten gereinigt.“ Fazit des Berichtes: „Gegenüber der Erhebung im vergangenen Sommer haben sich weder der bauliche Zustand noch die Sauberkeit der Bahnsteige grundlegend verbessert.“