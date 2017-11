Zugausfall in Glückstadt : Keine Infos – Pendler verärgert

vergrößern 1 von 3 Foto: Reimers (2) 1 von 3

von Christine Reimers

erstellt am 16.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Astrid Kaps war fassungslos. Die Glückstädterin wollte gestern Morgen mit dem Zug zur Arbeit nach Elmshorn fahren. Doch sie hatte keine Chance. Als der Zug einfuhr und sie einstieg, sagte der Schaffner: „Der Zug fährt wieder zurück nach Itzehoe.“

Es war die Informationspolitik, die Astrid Kaps so fassungslos machte. Weder auf der Informationstafel der Nordbahn noch über eine Durchsage wurden die Fahrgäste darauf aufmerksam gemacht, dass der 7.46-Uhr-Zug wieder umdreht. Per Lautsprecherdurchsage sei lediglich mitgeteilt worden, dass der Zug fünf Minuten später fahren würde. Auch gab es keine Infos auf den Apps von Bahn und Nordbahn. „Dass dieser Zug wieder zurück fährt nach Itzehoe, dass hätte man uns per Lautsprecher sagen können“, kritisiert Astrid Kaps. Zu dem Zeitpunkt sei der Nordbahn bekannt gewesen, dass der Bahnhof Elmshorn wegen eines Zugunglücks gesperrt war. Bei einer frühzeitigeren Absage hätten die Bahnkunden reagieren und mit Fahrgemeinschaften oder Taxis zu ihren Arbeitsstellen fahren können. Was die 57-Jährige stört: „Die Probleme gibt es nicht erst seit gestern“. Erst am vergangenen Mittwoch seien außer der Reihe Züge ausgefallen. „Mittlerweile haben sie doch Erfahrungen gesammelt. Da muss es auch möglich sein, rechtzeitig zu informieren.“

Das Thema Informationspolitik wird auch die Glückstädter Arbeitsgruppe Bahn wieder behandeln. „Die Leute sind stinksauer“, sagt Krafft-Erik Rohleder von der Arbeitsgemeinschaft. „Die Informationspolitik ging gegen Null“, sagt Rohleder zu den Vorkommnissen am Morgen. Er wird anwesend sein, wenn am 1. Dezember Verkehrsminister Bernd Buchholz nach Glückstadt ins Rathaus kommt. Dann soll auch darüber gesprochen werden, wie Informationen auf Bahnhöfen verbessert werden können. Rohleder war Augenzeuge, als viele Pendler auf dem Bahnsteig standen und auf den Zug warteten. Von dem entgleisten Zug in Elmshorn erfuhren die Pendler erst, als ein Fahrgast die Mitteilung auf seinem Handy hatte und verbreitete.

Heiko Schlüter – ebenfalls Arbeitsgruppe Bahn – wollte schon ab 5.46 Uhr ab Glückstadt fahren. „Wir standen, standen, standen und standen“, sagt er über die Pendler, die in Richtung Hamburg fuhren. Denn bereits vor dem Bahnunfall in Elmshorn gab es massive Probleme. „Es waren sogar noch Mitfahrer am Steig, die um 4.24 Uhr nach Hamburg wollten und seitdem hier standen – ebenfalls ohne Informationen per Durchsage oder Laufband. Erst um 5.50 Uhr sei die Info auf dem Laufband gekommen, dass die Regionalbahn um 5.46 Uhr nach Altona wegen Bauarbeiten und einer Streckensperrung ausfällt. „Bis 6.46 Uhr ist kein Zug gefahren. Und dann ist auch noch der Zug in Elmshorn entgleist. Vollsperrung. Eine Panne holt die nächste ein“, sagt Schlüter, der regelmäßig mit den Verantwortlichen der Bahn, der Nordbahn und der Landesverkehrsgesellschaft in Kiel kommuniziert. Auch er wird dabei sein, wenn Minister Buchholz im Dezember kommt.

Am frühen Nachmittag wollte Zata Yildis (35) eigentlich mit dem Zug nach Hamburg. Stattdessen musste er einen der Ersatzbusse, die vor dem Bahnhofsgebäude hielten, nehmen. Er hatte kein Verständnis dafür, dass es auch nachmittags noch keine Informationen an den Bahngleisen gab. „Wir laufen hier wie blind herum“, sagte er. In großen Städten würde immer jemand auf Bahnhöfen Auskunft geben. Pech war dann, dass zwar nacheinander zwei Busse kamen – die jedoch beide in Richtung Itzehoe fuhren. Die Busfahrer konnten keine Auskunft geben, wann einer nach Elmshorn fahren würde. Mehr Glück hatte dagegen Jan-Michel Roß (18). Er macht gerade in Glückstadt ein Praktikum und musste nach Kremperheide. Der Busfahrer nahm ihn mit.

Christiane Lage-Kress, Pressesprecherin der Nordbahn, teilte auf Anfrage mit: „Es ist in der Tat so, dass wir zunächst den falschen Grund für die Streckensperrung und die möglichen Verspätungen und Zugausfälle kommuniziert haben. Wir können nachvollziehen, dass die Fahrgäste sich darüber geärgert haben. Die Angabe des Grundes haben wir später korrigiert. Wir werden intern auswerten, wie es dazu kommen konnte.“ Weiter räumte sie ein, dass es bei den Ersatzbussen auf den Stecken Elmshorn und Glückstadt sowie Elmshorn und Wrist zu Engpässen kam. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und des Umfangs konnte nur eine begrenzte Anzahl an Bussen zur Verfügung gestellt werden.“