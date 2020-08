Klinikum Itzehoe : Keine Berührungsängste

Die Leitung der Infektionsstation über den Umgang mit einem kaum bekannten Corona-Virus und neuer Anerkennung.

von Grischa Malchow

16. August 2020, 12:46 Uhr

Itzehoe | In loser Reihenfolge lassen wir die Erlebnisse der Corona-Pandemie mit Menschen aus systemrelevanten Berufen Revue passieren. Heute: Regine Rönne und Tatjana Täubert von der Infektionsstation am Klinikum Itzehoe.

Sie beschreiben es als das Warten auf den Bus. Sie bereiteten alles vor und standen parat – stets in der Erwartung, dass die Zahl der Corona-Patienten sprunghaft ansteigen könnte und ihnen alles abverlangt werden würde. Doch der Bus, den die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Regine Rönne und Tatjana Täubert am Klinikum Itzehoe befürchteten, kam nicht. Und trotzdem hat die (bisherige) Hochphase der Corona-Pandemie der Leiterin der Infektionsstation Rönne (57) und ihrer Stellvertreterin Täubert (30) viel abverlangt.

Auf einmal gab es tägliche Sitzungen mit der Chefetage und viele Umstrukturierungen – da wussten auch Rönne und Täubert, dass außergewöhnliche Zeiten anstehen. Da wurde plötzlich real und spürbar, was zuvor in TV-Bildern noch recht fern wirkte. „Schlüsselerlebnis war, als unsere Station geräumt wurde“, sagt Rönne. Station 6, die Infektionsstation, war voll belegt. Die Patienten wurden aber auf andere Stationen verteilt, um Platz für Corona-Fälle zu machen. In der Folge gab es täglich neue Anweisungen, um auf die dynamische Corona-Entwicklung zu reagieren.

Furcht vor dem noch so unbekannten Virus gab es bei Täubert und Rönne nicht. Bei den Mitarbeitern auf der Infektionsstation sei es ähnlich – sonst würden sie dort nicht arbeiten. Zudem sagt Täubert: „Mit Angst passieren Fehler.“

Auch als erstmals ein Corona-Patient auf ihrer Station lag, gab es keine Berührungsängste. Es bestand lediglich die Befürchtung, dass sich nun die Büchse der Pandora geöffnet haben könnte – oder jener Bus angekommen sei. Auch durch die vorher erfolgte Einteilung wurde das Bild ein wenig verzerrt. Denn nur Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, aber keine Intensivpflege benötigten, bekamen sie zu sehen. Leichte Verläufe gar nicht.

Der Patientenumgang sei einerseits der gleiche, da Rönne und Täubert es immer mit hochansteckenden Erkrankungen zu tun haben und sich entsprechend schützen müssen. Andererseits unterschied sich die Arbeit auch sehr – besonders in den Gesprächen mit Patienten und Angehörigen. Rönne: „Sonst haben wir Wissen, das wir weitergeben. Jetzt konnten wir gar nichts erzählen.“

Bedrohliche Engpässe bei der Versorgung mit Schutzausrüstung gab es nicht. Die Kittel hatten höchstens mal eine andere Farbe oder die Masken asiatische Schriftzeichen. Beim Personal wäre man auch für einen sprunghaften Anstieg gewappnet gewesen. Die personellen Ressourcen hätten sie stets gehabt.

Die 57-Jährige und Tatjana Täubert freuten sich auch darüber, dass der Stellenwert stieg – einerseits der Infektionsstation im Klinikum, anderseits der Pflege in der Gesellschaft insgesamt. „Wir haben uns das Wissen über das Virus gemeinsam erarbeitet. Die Pflege wurde fachlich mehr auf Augenhöhe betrachtet“, sagt Regine Rönne. „Plötzlich waren wir mehr im Fokus und hatten mit unserer Station auch intern bei Untersuchungen Vorrang“, berichtet Täubert.

Aus der Bevölkerung gab es zudem viele nette Gesten wie aufmunternde Briefe oder Naschpakete. Das empfanden die zwei Pflegekräfte als „ganz entzückend“. Doch die Anerkennung scheint schon wieder abgeebbt zu sein. „Aktuell sind die Menschen wieder viel bei sich und ihren Befindlichkeiten. Sie fühlen sich im Alltag eingeschränkt. Wir sind da nicht mehr so präsent“, sagt Rönne.

Der angekündigte, jedoch bislang noch nicht konkretisierte Bonus, den auch Krankenhausmitarbeiter erhalten sollen, freut Rönne und Täubert natürlich. Rönnes persönliche Meinung: „Ich finde es gut, dass als erstes an die Altenpflege gedacht wurde.“ Dort fehle es noch immer an Wertschätzung und die nötigen Veränderungen durch Corona hätten der Branche viel abverlangt.

Froh waren die Mitarbeiterinnen der Infektionsstation auch darüber, dass nach zwei, drei Monaten wieder ein wenig Normalbetrieb möglich wurde. Hinsichtlich der Urlaubsplanung waren seit Pandemie-Beginn keine Einschränkungen nötig. Lediglich die Reiseziele haben sich verändert. Insgesamt sind die Pflegekräfte offensichtlich gut durch die Corona-Zeit gekommen. Nun bleibt eine Hoffnung: Dass nach der Urlaubszeit nicht doch noch der Bus kommt.