Stadtwerke Wilster ziehen Bilanz : Keine Angst vor roten Zahlen

Trotz rückläufiger Verbräuche bei Strom, Gas und Wasser sieht der Leiter der Stadtwerke Wilster optimistisch in die Zukunft.

29. August 2019, 17:12 Uhr

Wilster | Anhaltender Optimismus trotz Negativentwicklung. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres haben die Stadtwerke Wilster in sämtlichen Verbräuchen einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen. Dennoch zeigte sich Werkleiter Michael Schjut in der Sitzung des Werkausschusses zuversichtlich, dass zum Jahresbeginn gesteckte Ziel der schwarzen Null für das laufende Geschäftsjahr erreichen zu können. Das begründete der Stadtwerkechef mit der positiv zu wertenden Entwicklung der Finanzzahlen, die deutlich von der Prognose abwichen.

Zitat Ich bin guter Hoffnung, dass wir noch eine Null hinbekommen. Michael Schjut, Stadtwerkeleiter

Gingen die Stadtwerke für die erste Hälfte 2019 von einem möglichen Fehlbetrag in Höhe von 69.000 Euro aus, beläuft sich dieser tatsächlich auf 36.000 Euro. 47 Prozent weniger als bei der ursprünglichen Planung. Die Befürchtung, dass die Stadtwerke Neumünster durch den Breitbandausbau insbesondere Stromkunden aus der Marschenstadt abwerben könnten, hätten sich nicht bestätigt. Zwar hätten die Stadtwerke Wilster 34 Vertriebskunden verloren, was zu einem Rückgang der verkauften Strommenge um rund drei Prozent auf 5.914 Megawattstunden geführt habe, jedoch stünde dies nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit dem Wirken der Stadtwerke Neumünster in Wilster.

FETT18 Gaskunden abgewandert

Im Bereich der Gasversorgung mussten die Stadtwerke eine Abwanderung von 18 Gaskunden hinnehmen. Die rückläufige Vertriebsmenge um zwei Prozent auf 23.279 Megawattstunden begründete Schjut zudem mit dem milden Winter. Die Wasserabgabe verringerte sich um drei Prozent auf 116.000 Kubikmeter, und auch bei der Fernwärme aus dem Blockheizkraftwerk am Hallenbad wurde ein Rückgang um drei Prozent auf 920 Megawattstunden verzeichnet.

Das Hallenbad zählte 28.227 Besucher und somit 169 weniger als im Jahr zuvor. Erfreulich sei dagegen die Entwicklung der Saunagäste. Dort gab es eine Steigerung um vier Prozent von 5121 auf 5305 Besucher.

ZITAT Hier haben wir wohl von den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Itzehoer Schwimmbad profitiert. Michael Schjut

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde das Blockheizkraftwerk am Hallenbad mit einem neuen Modul ausgestattet. Sollte das zweite Modul ursprünglich in diesem Jahr erneuert werden, wurde diese Maßnahme nun auf 2020 verschoben. Um Fördermittel auch für das zweite Modul zu erhalten, muss zwischen der Fertigstellung des ersten und der Errichtung des zweiten Heizmoduls mindestens eine Ruhezeit von einem Jahr liegen, erklärte der Werkleiter. Die Monate bis zum Baubeginn wolle man nutzen, um Vorbereitungen für den Einbau zu treffen.

FETTLangjähriger Vertrag mit Schulverband angestrebt

Es seien Verhandlungen mit dem Schulverband nötig, um die Investitionskosten zu sichern. „Der bestehende Versorgungsvertrag zwischen dem Schulverband und den Stadtwerken lässt sich jährlich kündigen“, führte Schjut dazu aus. Aufgrund der Investition würden die Stadtwerke gern eine zehnjährige Vertragslaufzeit einführen. Das gebe Planungssicherheit und die Versorgung von Schule und Sporthalle mit Wärme könne zum „verbesserten Preis“ angeboten werden.