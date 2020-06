Absage wegen Corona : Kein Tag des offenen Hofes bei Familie Schröder in Elskop

Landwirt Knut Schröder kündigt im Interview Nachholtermin an.

von Delf Gravert

14. Juni 2020, 17:43 Uhr

Elskop | Eigentlich hätte am Wochenende der „Tag des offenen Hofes“ stattfinden sollen – doch er wurde wegen der Corona-Pandemie bundesweit abgesagt. Knut Schröder (46), der mit seiner Frau Stefanie den Hof Hochgenuss in Elskop mit Milchkühen, Hühnern und Ackerbau bewirtschaftet, berichtet, was der Ausfall bedeutet.

Wie viele Male haben Sie schon am „Tag des offenen Hofes“ teilgenommen? Und wie viele Besucher kamen?

Schröder: Dieses Jahr wäre es das zweite Mal gewesen. 2018 hatten wir rund 1000 Besucher – trotz Dauerregen.

Was ist so wichtig an dem Aktionstag? Warum nehmen Sie daran teil?

Um unsere tägliche Arbeit und die Regionalität dem Verbraucher näher zu bringen, mit vielen Informationen. Und es soll natürlich auch ein schöner Tag auf dem Lande für die ganze Familie sein. Unsere Kunden finden es auch toll, ein ,Gesicht’ zum Hof zu bekommen, da wir unsere Produkte (Milch, Joghurt, Eis, Eier, Kartoffeln) in Selbstbedienung anbieten.



Nun war all das wegen Corona nicht möglich...

Das ist sehr schade, aber der Ausfall war ja frühzeitig bekannt – und notwendig. Wir werden den Tag möglichst bald nachholen.

Im Kreis Steinburg nimmt meist keine Handvoll Höfe an dem Tag teil. Finden Sie, dass es mehr sein sollten?

Natürlich sollten mehr Höfe daran teilnehmen, aber auch nicht zu viele. Die ganze Arbeit und die Organisation schrecken viele ab.



Ein Bauernhof und Corona – Sie hatten durch die Krise ja hohe Verluste beim Verkauf Ihres Eises und Ihrer Eistorten, weil keine Feiern und Märkte stattfanden. Wie ist der Hof ansonsten durch die Krise gekommen?

Natürlich merken wir Corona auch in der Landwirtschaft, der Preisverfall von Milch und Fleisch ist ebenfalls groß. Das stellt uns vor eine große Herausforderung.