Unfall mit Betrunkenem in Itzehoe : Kein Schaden, aber viel Ärger

Weil er mit 1,36 Promille einen Unfall verursacht hatte ist ein Mann Führerschein und Autoschlüssel los.

Itzehoe | Auffahrunfall an der Ampel in der Reichenstraße: Ein Schaden entstand dabei am Sonntag, 21.20 Uhr, nicht. Doch die Polizei stellte fest, dass der 50-jährige Verursacher stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe bei dem Mann aus dem Itzehoer Umland an, stellten Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.