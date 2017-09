Gewerbeflächensuche in Hohenlockstedt : Kein Platz für weitere Betriebe

vergrößern 1 von 1 Foto: svz 1 von 1

Wohin mit neuen Gewerbebetrieben? Die letzten Grundstücke im Gebiet am Ridderser Weg, für das die Gemeinde mehrere Jahrzehnte lang händeringend Firmen suchte, wurden kürzlich verkauft. Jetzt hat der örtliche Gewerbeverein die Initiative ergriffen und Politiker aus Hohenlockstedt und Umgebung an einen Tisch geholt. Ergebnis: Eine Studie könnte aufzeigen, wo ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden kann. Auch alle weiteren Fragen nach Kosten und Fördermöglichkeiten sollen beantwortet werden. Als Zuschussgeber für die Expertise käme die Aktivregion infrage. „Wir wollen gemeinsam etwas auf die Beine stellen“, sagte Björn Tessin, Vorsitzender des Gewerbevereins. Denn die wirtschaftliche Förderung Hohenlockstedts und der Region sei in der Satzung des Vereins verankert.

Diesen Vorschlag, den die Gemeindevertretung umsetzen müsste, machte Christian Holst. Der Experte der Egeb-Wirtschaftsförderung zeigte Ausweisungs- und Finanzierungsmöglichkeiten auf. Unter den Gästen waren auch die Bürgermeister der Umlandgemeinden Schlotfeld, Winseldorf und Lohbarbek, denn mögliche neue Gewerbeflächen könnten auch Gebiete dieser Gemeinden berühren und müssten dann gemeinsam ausgewiesen werden. Holst hatte sich für die Diskussion zwei Gebiete herausgesucht, möglich seien aber auch andere Standorte, betonte er. Zum einen ging er auf die Erweiterung des Geländes am Ridderser Weg (Kreisstraße 47). Für diese Variante sprechen laut Holst eine leichtere Planung und die Möglichkeit, dass sich die dort ansässigen Betriebe erweitern könnten. Nachteil: „Die Lage ist nicht optimal.“

Deutlich besser bewertet Holst ein Gewerbegebiet an der Bundesstraße 206. „Diese Lage ist hervorragend“ und könnte auch Betriebe aus der weiteren Umgebung anlocken. Als konkrete Fläche hatte er ein Gebiet südlich der B 206 gegenüber der Tankstelle ins Auge gefasst. Da dieses Grundstück auf Winseldorfer Gebiet liegt, wäre eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde notwendig. Für den Egeb-Fachmann ein Vorteil. Denn wenn mehrere Kommunen zusammenarbeiteten, erhöhe sich die Förderquote auf 90 Prozent erhöhen. Weist die Gemeinde dagegen allein ein Gelände aus, gäbe es nur Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent. Als Nachteil bewertet Holst den schwierigen Anschluss an die B 206 und den hohen Erschließungsaufwand. Konzentrieren sollte sich Gemeinde auf Ansiedlungen von Betrieben aus dem Ort oder der Umgebung, „für überregionales Gewerbe ist Hohenlockstedt nicht so relevant“. Als Beispiel einer positiven Entwicklung eines Gebietes, das nicht unmittelbar an einer Autobahn liegt, führte Holst die Gemeinde Schenefeld an. Die zehn Hektar seien in kurzer Zeit verkauft gewesen, aktuell sollen weitere 23 Hektar in Teilabschnitten ausgewiesen werden. Vor allem Firmen aus Schenefeld und der Umgebung seien in das Gebiet umgesiedelt, so Holst. Dies könnte Vorbild für Hohenlockstedt sein. Hohenlockstedts Ex-Bürgermeister Bernhard Diedrichsen (BfH) plädierte vehement dafür, ein neues Gebiet auszuweisen: „Entscheidend ist, dass die Gemeinde sich weiterentwickelt.“ Wenn es kein neues Gewerbegebiet gäbe, gäbe es auch keine weiteren Firmen, die Steuern zahlten und Arbeitsplätze schafften.

von Joachim Möller

erstellt am 01.Sep.2017 | 11:31 Uhr