Spendetermin in Itzehoe : „Kein gesteigertes Risiko“ – Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Täglich werden 500 Blutspenden benötigt, andernfalls wäre die Versorgung nicht mehr gesichert.

Itzehoe | Eine Blutspende-Aktion in Corona-Zeiten? Gerade jetzt, unterstreicht das Deutsche Rote Kreuz und bittet am Montag, 16. März, von 16 bis 19.30 Uhr in das Regionale Berufsbildungszentrum am Juliengardeweg.

Im Austausch mit Behörden

„Sehr aufmerksam“ werde die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus beobachtet, heißt es in einer DRK-Mitteilung. Dazu herrsche ein enger Austausch mit den Behörden.

Blutpräparate nur kurz haltbar

Auf der anderen Seite wird an gesunde Menschen appelliert, auch in den kommenden Wochen die Blutspendetermine wahrzunehmen. „Sollten über einen Zeitraum von mehr als einer Woche nicht genügend Blutspenden eingehen, wäre die Patientenversorgung innerhalb kurzer Zeit nicht mehr lückenlos abzusichern“, heißt es weiter. „Der Grund ist die kurze Haltbarkeit einiger Blutpräparate.“

Versorgung sicher stellen

500 Blutspenden werden in Schleswig-Holstein und Hamburg täglich benötigt, um den Bedarf in Kliniken und Arztpraxen im Norden zu decken. Vier Mal im Jahr bietet das DRK in Itzehoe Spendetermine an – bei diesen werde mit rund 50 Blutspendern pro Termin ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Blutversorgung sicherzustellen, so die Mitteilung.

Mit Erkältung nicht zur Blutspende

Das DRK betont: „Für Blutspender besteht derzeit kein gesteigertes Risiko, sich auf Spendeterminen mit Sars-CoV-2 anzustecken.“ Der Hygienestandard sei ohnehin hoch, zusätzlich gebe es Schutzvorkehrungen, um eventuell Infizierte beispielsweise schon vor dem Betreten des Spendelokals zu identifizieren. „Weiterhin werden Menschen mit Erkältungssymptomen grundsätzlich nicht zur Blutspende zugelassen.“

Blutspender müssen gesund und mindestens 18 Jahre sowie höchstens 73 Jahre alt sein (Erstspender 65 Jahre). Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen.

Infos unter www.blutspende.de oder 0800-1194911.