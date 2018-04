„Kein Bock auf Plastik im Biomüll“

Kreis Steinburg beteiligt sich an Aufklärungskampagne in Norddeutschland / Werbung auf Plakaten, Flyern und in Bussen

von Joachim Möller

20. April 2018, 11:18 Uhr

Norddeutschlandweit startete gestern Morgen die Aufklärungskampagne „#wirfuerbio – Gemeinsam gegen Plastik in der Biotonne“– und der Kreis Steinburg ist mit großem Aufwand dabei. Mit Plakaten, Aufklebern und Flyern soll den Bürgern nahegebracht werden, dass Plastik auf keinen Fall in den Biomüll gehört.

Sichtbare Zeichen der Kampagne stehen für 14 Tage auf dem Dithmarscher Platz in Itzehoe. Zwei Container sollen den Steinburgern die negativen Folgen von Plastikabfällen im Biomüll vor Augen führen. Die Blumen zeigen den Nutzen guter Pflanzerde, die andere Containerseite macht die Probleme von Plastik im Biomüll deutlich.

„In den Biotonnen im Kreis Steinburg sind immer mehr Abfälle, die dort nicht hineingehören“, erklärt Anja Martens, Abteilungsleiterin der Abfallwirtschaft des Kreises, die Hintergründe der Aktion. Störstoffe im Biomüll sind zum größten Teil Verpackungen aus Plastik und Plastiktüten, aber auch biologisch abbaubare Kunststoffbeutel. Diese könnten nicht vollständig abgebaut werden, außerdem erhielten sie noch einen Rest Erdöl, betont Abfallberater Norbert Lang. Der Steinburger Biomüll wird in der Verwertungsanlage in Lübeck zunächst vergoren und anschließend kompostiert. „Das funktioniert nur dann, wenn alles gut und schnell abbaubar ist,“ betont Anja Martens. „Wenn Bioabfälle in Plastikbeutel verpackt oder Blumen mit Blumentopf in die Biotonne geworfen werden, gibt es Probleme.“ Gelangen zerkleinerte Plastikschnitzel in den Vergärungsprozess, könnten sie nicht abgebaut werden und verblieben im Gärrest. Dieser wird zu Kompost weiterverarbeitet. So landeten die Kunststoffe auf unsere Äckern, würden ins Grundwasser gespült und gelangten damit als Mikroplastik unweigerlich in unser Trinkwasser und unsere Nahrungsmittel.

Damit dies künftig nicht mehr geschieht, werden die Steinburger in den nächsten Monaten umfassend informiert. 46 000 Haushalte und Gewerbebetriebe werden angeschrieben und erhalten Faltblätter. Darüber hinaus sind und werden A-3-Plakate an öffentliche Einrichtungen, Schulen, Bau- und Supermärkte verschickt, die diese aufhängen können. Zudem machen Busse sowie zwei Fahrzeuge der Firma USN (Umweltservice Nord) Werbung für die Aktion. Und schließlich gibt es Aufkleber für Biotonnen sowie Radiowerbung.

„Unsere Müllabfuhr wird zum Ende der Kampagne die Biotonnen bei der Leerung verstärkt kontrollieren“, kündigt Anja Martens an. Wer dann immer noch falsch trennt, muss damit rechnen, dass die Biotonne ungeleert stehen bleibt. Bis Ende 2018 soll der Plastikanteil deutlich reduziert werden. In den Biomüll gehören ausschließlich Küchen- und Gartenabfälle, wie zum Beispiel Obstschalen, Kaffeefilter, Speiseabfälle, Brot, verwelkte Pflanzen, Heckenschnitt, Laub und Gras. Zurzeit sind kreisweit 33 600 Biotonnen im Einsatz, aus denen 12 140 Tonnen Biomüll (2017) abgefahren werden.



>Weitere Informationen rund um die Biotonne und ein ausführlicher Flyer, auch in verschiedenen Sprachen, sind bei der Abfallberatung des Kreises Steinburg unter der Telefonnummer 04821/69484 erhältlich.