Sonntagseinkauf in Kellinghusen : Kaufleute bangen um die offenen Sonntage

„Geöffnet von 11 bis 16 Uhr“ – vier Mal im Jahr zu festgelegten verkaufsoffenen Sonntagen galt diese Regelung ohne Wenn und Aber für den örtlichen Einzelhandel. „Damit sind wir gut zurecht gekommen und so sollte es auch bleiben“, sagt Timo Laackmann, Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins Kellinghusen (KvK). Mit einer neuen Regelung macht das Land dem Unternehmer-Vertreter und seinen Mitstreitern jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Sorgenfalten auf die Stirn treibt den Kellinghusener Kaufleuten eine Anfang des Jahres in Kraft getretene Auflage für die zusätzlichen Shopping-Tage. Danach müssen die verkaufsoffenen Sonntage mit Veranstaltungen einher gehen, die den Hauptteil der Besucher anlockt. „Der Eventcharakter muss im Vordergrund stehen“, sagt Laackmann. Sollte dies nicht der Fall sein, könne die zuständige Ordnungsbehörde den beantragte sonntägliche Sonderöffnung kippen.

Die örtlichen Kaufleute sehen sich sinnlos schikaniert und fragen sich, wie die neue Auflage des Landes in der Praxis umgesetzt werden soll. „Kleine und mittelständische Betriebe können sich keine Superstars heranholen, nur um einen Event zu kreieren“, sagt Laackmann. Punkten konnten die kleineren Anbieter bisher hingegen mit den ganz normalen verkaufsoffenen Sonntagen. „Das gemütlich kuschelige Flair lockte neue Kundschaft an, die dann auch unter der Woche wieder kam.“ der KvK-Vorsitzende unterstreicht: Von kleineren Events seien die vier offenen Sonntage bereits in der Vergangenheit umrahmt gewesen.

„Ohne Einkaufserlebnis brauchen wir gar nicht erst aufzumachen“, ergänzt KvK-Mitglied Regine Struve. „Jetzt legt das Land uns Steine in den Weg“, so Laackmann verärgert. Struve verweist außerdem auf das aufwändige Anmeldeverfahren. „Ein wahres Bürokratiemonster“, sagt sie. Jeweils sechsseitige Anmeldeformulare müssten von allen Teilnehmern ausgefüllt werden, sieht auch Laackmann einen „unheimlichen Aufwand“ für die kleinstädtischen Akteure. Hilfe erhoffen sich die Kaufleute nun von der neuen Landesregierung. „Wir wünschen uns möglichst schnell eine Rückkehr zum bewährten Verfahren“, sagt Laackmann.