Kauf eines Jagdhorns Auslöser für langjährige Bläserfreundschaft

08. Juli 2019, 14:57 Uhr

Nortorf | Vor zehn Jahren kaufte das Bläsercorps der Kreisjägerschaft Steinburg via Internet ein gebrauchtes Jagdhorn aus Oberfranken. Anbieter war die Bläsergruppe der Jägervereinigung Feuchtwangen. Ein reger E-Mail-Austausch zwischen Gunda Mohr aus Bekmünde und Peter Kopetz in Feuchtwangen entstand, der eine Einladung und die gemeinsame Teilnahme beim Landesbläserwettbewerb zur Folge hatte.

„Das war 2009 in Eutin“, erinnert sich Mohr. Mittlerweile treffen sich die Bläsergruppen jährlich im Wechsel, dadurch haben sich herzliche Freundschaften entwickelt. „Wir haben immer viel Spaß, und wenn es passt, nehmen wir auch bei entsprechenden Bläser-Wettbewerben in der jeweiligen Region teil“, erzählt Bläserobfrau Bianka Randschau. Ein Highlight war der gemeinsame Auftritt beim Schleswig-Holsteinischen Landesbläserwettbewerb in Wilster in der Jubiläumsklasse.

So kamen zahlreiche Erinnerungen zusammen, die beim jetzigen 10. Treffen zur Sprache kamen. Immer wird kommt auch die Kultur der Landkreise nicht zu kurz. So wurde bereits geboßelt und die Honigflether Bockmühle angesehen. In diesem Jahr standen eine Fahrradtour und der europaweit größte Melkstand der Schönberg GbR in Osterhorn auf dem Programm. „Wir danken für die spontane Führung, die wir dort erhalten haben“, sagt Randschau. Eigentlich sollte es aufs Wasser gehen, das klappte jedoch nicht. Die Öffentlichkeits-Obfrau der Kreisjägerschaft, Ute Lange, hatte eine Fahrradtour durch Marsch, Moor und Dünen ausgearbeitet, die die Steinburger Landschaft deutlich macht und ebenfalls gut ankam.

„Wir hatten bei dem Besuch viel Unterstützung der Gemeinde Nortorf, wo wir im Gemeindehaus die gemeinsame Zeit mit den Franken verbringen konnten und Dörte Ewers uns super bewirtet hat“, so ein weiter Dank vom Kreis Bläsercorps Steinburg. Natürlich fehlten auch gemeinsame Musikrunden mit den Jagdhörnern nicht.