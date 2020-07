Katze unter Motorhaube in Not?

Avatar_shz von shz.de

05. Juli 2020, 15:46 Uhr

Glückstadt | Sonnabendabend erreichte die Einsatzkräfte der Glückstädter Wehr eine Alarmmeldung: Eine Katze soll sich auf dem Parkplatz am Penny-Markt in einer vermeintlichen Zwangslage befunden haben.

Zeugen hatten dort bereits am Vormittag unter der Motorhaube eines Autos ein Miauen gehört und Polizei sowie Tierschutzverein informiert. Als diese vor Ort eintrafen waren die Klagelaute allerdings verstummt.

Als gegen Abend die Mieze erneut von sich hören ließ, rückte die Feuerwehr an – und das „Spiel“ wiederholte sich: Schlagartig war wieder nichts zu hören.

Da die Fahrzeughalterin nicht erreichbar war und es am Auto mucksmäuschenstill blieb, verzichtete entschied sich Einsatzleiter Sven Tießen gegen eine gewaltsame Öffnung der Motorhaube. Stattdessen wurden am Fahrzeug und am Briefkasten der am Molenkiekergang wohnenden Autobesitzerin Hinweise angebracht, dass sie vor dem Starten ihres Fahrzeugs doch bitte einen Blick unter die Motorhaube werfen solle.