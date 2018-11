Breitenburg im Kreis Steinburg : Katze mit verletzten Pfoten – Polizei sucht Zeugen

Offenbar mutwillig verletzt jemand in Breitenburg Katzen. Die Polizei sucht nach dem Tierquäler.

von Michael Kierstein

21. November 2018, 13:59 Uhr

Breitenburg | Treibt ein Tierquäler sein Unwesen in Breitenburg? Bereits zum zweiten Mal kam in der Gemeinde im Kreis Steinburg eine Katze mit Schnittverletzungen an den Pfoten nach Hause. Die Besitzerin sagt: Auch andere Tiere in der Nachbarschaft wurden gezielt von einem Unbekannten angegriffen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei Itzehoe am Mittwoch mitteilte, geht ein Veterinär davon aus, dass die Schnitte mutwillig zugefügt wurden. Der Tierarzt hatte einen der Stubentiger versorgt, der mit Schnittverletzungen von einer Streiftour zurückkam.

Am vergangenen Samstag tauchte nun das zweite Tier der Breitenburgerin nach einem Aufenthalt im Freien mit einer identischen Verletzung zuhause auf. Offenbar, so die Geschädigte, attackiere eine Person in der Gegend rund um den Wendelbornweg gezielt Katzen, denn ihren Angaben zufolge waren weitere Tiere in der Nachbarschaft betroffen.

Hinweise auf denjenigen, der den Tieren das Leid zugefügt hat, gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

