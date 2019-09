Konzert in der Stadtkirche Glückstadt : Kathy Kelly begeistert Zuhörer

Star gibt gemeinsam mit Chor Lied Hoch ein Gastspiel in der Stadtkirche.

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 13:23 Uhr

Glückstadt | So gut besucht war die die Glückstädter Stadtkirche schon lange nicht mehr.

Am Wochenende gastierte Superstar Kathy Kelly in Glückstadt, um gemeinsam mit dem Chor Quartett Lied Hoch aufzutreten.

Viele ihrer Fans waren mit ihr nach Glückstadt gekommen. Auch die Gewinner der Freikartenverlosung unserer Zeitung genossen den Konzertabend.

ZItat: Ich freue mich, dass die Glückstädter Lokalmatadore von Lied Hoch und auch Kathy Kelly hier bei uns in der Kirche zu Gast sind. Stefan Egenberger, Pastor

Er bat das Publikum um Verständnis dafür, dass in der Kirche derzeit gearbeitet wird. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir im November den 400. Jahrestag des ersten Gottesdienstes in der Kirche angemessen und mit unserer neuen Orgel feiern können“, erklärte er.

Chor eröffnet Konzert

Mit einem hebräischen Kanon eröffnete Lied Hoch den Konzertabend und schaffte so gleich eine feierliche Stimmung. Der Chor, der hier als Konzertchor auftrat, zeigte sich gut bei Stimme und mit einem deutlich erweiterten Repertoire.

So kam unter anderem das alte deutsche Volkslied „Ännchen von Tharau“ zu Gehör, aber auch die Arie des Vogelfängers aus Mozarts „Zauberflöte“. Die musikalische Regie lag dabei in den Händen des jungen Chorleiters Sönke Tams Freier.

Leider nur in kleiner Besetzung, aber mit guten Stimmen trat im Anschluss der Jugendchor „Lied Hoch Kids“ auf, bevor Kathy Kelly unter großem Beifall auf die Bühne kam.

Zuhörer auf ihrer Seite

Mit dem Kelly-Klassiker „Who’ll Come With Me“ stieg sie stimmungsvoll in den Abend ein. Jedes ihrer Stücke wurde mit großem Applaus vom Publikum bedacht.

Die vielseitige Künstlerin beherrscht nicht nur mehrere Sprachen – sie sang in Englisch, Spanisch und Deutsch – sondern auch mehrere Instrumente.

((Bild)

Ihr emotionales Geigenspiel rührte fast zu Tränen. Flotte Rhythmen auf der Gitarre versetzten das Publikum in Feierlaune, und auch mit dem Akkordeon begleitete sie ihren Gesang stimmungsvoll und harmonisch.

Kelly sang irische und spanische Volkslieder, bekannte Stücke aus dem Repertoire der Kelly Family und als Überraschung zwei Songs aus ihrem neuen Album mit dem Titel „Wer lacht überlebt“, das erst kürzlich erschienen ist.

„Das ist mein erstes komplett deutschsprachiges Album und im Oktober gehe ich damit auf Tour“, kündigte sie an. Und obwohl die Lieder ganz neu waren, schmetterte das Publikum den Refrain bereits nach wenigen Zeilen mit.

Zuhörer aus den Glückstädter Werkstätten

Besondere Freude an dem Konzert hatten auch die Bewohner der Glückstädter Werkstätten. Für sie war eigentlich ein eigenes Konzert in den Werkstätten geplant gewesen, das jedoch kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden musste. Als Entschädigung lud die Künstlerin alle Interessierten aus den Werkstätten zu ihrem Abendkonzert in die Stadtkirche ein. Die Bewohner der Werkstätten bedankten sie dafür mit großem Applaus.