Havarie geht glimpflich aus : Katamaran kentert vor Kollmar Großeinsatz mit Booten,Tauchern, DLRG und Hubschrauber

Niemand verletzt, der Katamaran konnte wieder aufgerichtet werden.

01. Juni 2020, 16:35 Uhr

Kollmar/Glückstadt | Auf der Elbe vor Kollmar ist Montag Mittag ein Katamaran gekentert. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen zu Schaden gekommen sind, wurden neben den Feuerwehren Kollmar-Bielenberg, Glückstadt und Stade mit ihren Einsatzbooten auch Einheiten der DLRG, die Tauchergruppe der Feuerwehr Itzehoe sowie Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber zum Kollmaraner Hafen beordert.

Takelage gelöst

Für die landseitig am Bielenberger Hafen wartenden Retter der Glückstädter Wehr hieß es schon kurz nach deren Eintreffen „Abspannen“. Nach Feuerwehrangaben war es der Katamaran-Besatzung schnell gelungen, die Takelage des Bootes zu lösen.

Mit einem Helfer der Segelschule konnte das Schiff wieder aufgerichtet werden. Verletzt wurde niemand, der Einsatz wurde abgebrochen.

Jet-Ski umgekippt

Auf ihrer Rückfahrt von Kollmar nach Glückstadt musste die Besatzung des Einsatzbootes „HLM Günter Tietkens“ dann noch einem anderen Havaristen helfen. Zwischen Kollmar und Steindeich hatte sich ein mit Vater und Sohn besetzter Jet-Ski auf die Seite gelegt und ließ sich nicht aufrichten. Die Glückstädter Bootsbesatzung sowie die in Kollmar stationierten Wasserretter der DLRG eilten zur Hilfe.

Segelyacht auf Grund gelaufen

Die Segelyacht „Auszeit“ hatte den Einsatzkräften der Glückstädter Wehr zuvor eine unruhige Nacht beschert. Am Pfingstmontag um 0.40 Uhr waren diese alarmiert worden. In Höhe der Elbetonne 085 sei eine Segelyacht auf Grund gelaufen. Vom Außenhafen aus fuhren die Retter mit ihrem Boot „HLM Günter Tietkens“ zu dem gegenüber der Hafeneinfahrt vor der Rhinplate liegenden Havaristen.

Trotz Unterstützung durch die Feuerwehr Stade konnte bei ablaufend Wasser das in Schräglage im Schlick festsitzende Boot in einem zweistündigen Einsatz nicht ins Nebenfahrwasser der Elbe zurückgezogen werden. Weil keine Gefahr für Boot und die zweiköpfige, aus Niedersachsen stammende Besatzung bestand, durfte diese an Bord bleiben.

Havarist abgeschleppt

Laut der Feuerwehr wollten beide das nächste Hochwasser abwarten, um wieder freizukommen. Montag Morgen um kurz nach 10 Uhr alarmierten sie aber ein weiteres Mal die Feuerwehr. Die Sorge des Eigners, die „Auszeit“ sei bei der nächtlichen Havarie beschädigt worden und könne jetzt voll Wasser laufen, bestätigte sich aber nicht. Die Feuerwehr schleppte Boot und Besatzung aber erst einmal in den Hafen.