Polizei sucht Zeugen : Katalysator von VW am Glückstädter Bahnhof gestohlen

Das Auto stand bereits seit mehreren Wochen dort. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

08. November 2020, 15:13 Uhr

Glückstadt | Seit mehreren Wochen stand ein VW Lupo am Glückstädter Bahnhof, nun wollte ihn sein Besitzer wieder abholen. Doch der Katalysator war gestohlen.

Sachschaden beträgt mindestens 300 Euro

Wie die Polizei mitteilt, meldete der Betroffene den Diebstahl am Sonntag. Er gab an, seinen Wagen am 22. Oktober am Güterbahnhof in Glückstadt geparkt zu haben. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 300 Euro und suchen jetzt Zeugen.

Hinweise: Polizeistation Glückstadt, 04124/3011-0