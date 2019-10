Reifen-Rock in Glückstadt : Karten-Vorverkauf für Reifen-Rock startet

Konzert am 10. und 11. Januar.

von Christine Reimers

25. Oktober 2019, 15:40 Uhr

Glückstadt | Der Vorverkauf für den Reifen-Rock 2020 beginnt am Sonnabend, 26. Oktober, um 10 Uhr. Bestellungen sind über Forgotten North bei Facebook, per E-Mail info@forgotten-north.de oder von 10 bis 13 Uhr direkt beim Reifendienst und Fahrzeugtechnik Schäfer, Der Keil 11, in Glückstadt möglich. Wie die vergangenen Jahren zeigten, ist es ratsam, schnell die gewünschten Karten zu ordern. Denn es gilt das Motto: Wenn ausverkauft, dann ausverkauft.

Termin für den Reifen-Rock sind der 10. und 11. Januar 2020. Folgende Bands werden am Freitag auf der Bühne erwartet: V4A (Puls), Skaldenmet (Hamburg), Nachtsucher (Hannover), Forgotten North. Folgende Gruppen haben sich für den Reifen-Rock-Sonnabend angekündigt: Comes Vagantes (Hoya), Harmony Glen (Niederlande) und Forgotten North.

Der Ticketpreis für Freitag beträgt 10 Euro, für Sonnabend 18 Euro. Beide Tage zusammen kosten 25 Euro pro Person.