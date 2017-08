Ausbildung in Steinburg : „Karriere kann auch unten beginnen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Kompenhans 1 von 1

Christoph Majora (21) hat seinen Wunschausbildungsplatz erhalten. Er macht seit dem 1. August eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann beim Hagenbaucentrum Dethlefsen. „Meine erste Bewerbung ging dann auch hierher, weil das mein Wunschausbildungsbetrieb ist. Ich habe allerdings auch noch ein paar andere Bewerbungen verschickt, bis ich zum Glück dann die Zusage von Dethelfsen bekam“, sagt der Hohenlockstedter. Der 21-jährige wollte nach seinem Abitur hat zunächst einmal eine kaufmännische Ausbildung zu absolvieren.

Christoph Majora ist ein Auszubildender, wie ihn Unternehmer und auch das Handwerk gerne sehen. Erst eine Ausbildung absolvieren, und dann eventuell studieren. „Die Karriere kann auch von unten als Auszubildender beginnen“, sagt Claudia Mohr, Geschäftsführerin der Handwerkerschaft Westholstein. Bei den Handwerksbetrieben gebe es noch einige freie Ausbildungsplätze, sagt sie. Auch, weil der doppelte Abiturjahrgang des vergangenen Jahres jetzt fehle. Außerdem würden immer mehr Jugendliche ihre Lehrstelle nicht antreten, weil sie mehrere Zusagen hätten und den anderen Firmen nicht absagten.

Aktuelle Ausbildungszahlen gibt es noch nicht, da das Ausbildungsjahr stets von Oktober bis September läuft, sagt Monika Liebner, Pressesprecherin der zuständigen Agentur für Arbeit in Heide. Bis Mitte Juli waren noch 224 Ausbildungsstellen in Steinburg offen. Hier werde sich jedoch sicherlich noch viel tun, bis die endgültigen zahlen Ende August feststehen. Insgesamt haben sich 881 Jugendliche für eine Ausbildungsstelle bei der Berufsberatung in Itzehoe gemeldet. Damit nahmen 29 Jugendliche mehr die Berufsberatung in Anspruch als im vergangenen Jahr, so Liebner. Bei den Ausbildungsstellen wurden im gleichen Zeitraum 789 Ausbildungsplätze gemeldet, das entspricht nahezu dem Niveau des Vorjahres ( -2).

„Rein rechnerisch standen damit für rund 90 Prozent der Jugendlichen auch ein Ausbildungsplatz zur Verfügung – ein recht positives Ergebnis“, bewertet die Pressesprecherin die Situation. Dies bedeute jedoch nicht, dass jeder Jugendliche auch eine Ausbildung beginnen werde. Das Angebot und die Anforderungen der Betriebe stimmten nicht immer mit den Wünschen und Leistungen der Jugendlichen überein. „Dies zeigt sich an den aktuell noch vielen offenen Ausbildungsstellen.“ Wer noch auf der Suche ist, sollte unbedingt einen Termin mit der Berufsberatung vereinbaren, rät Monika Liebner. Aber auch die Jugendlichen, die im kommenden Jahr ihre Schule beenden, sollten sich schon jetzt einen Termin bei der Berufsberatung holen. „Wer früher mit der Berufswahl beginnt, hat die besseren Karten seinen Wunschausbildungsplatz zu bekommen.“ Eine gute Möglichkeit, sich mit der Berufswahl auseinander zu setzen, sei auch der Besuch von Ausbildungsmessen. Mit der Azubiz werde am 29. September eine sehr große und vielfältige Messe direkt im RBZ in Itzehoe angeboten. Termine bei der Berufsberatung gibt es unter der kostenlosen Service-Nummer 0800/4555500.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK)HK hat landesweit bisher knapp 8700 Ausbildungsverträge registriert, 4,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. „Ein zufriedenstellendes Ergebnis, obwohl noch eine große Zahl von Stellen nicht besetzt ist“, sagt Hans Joachim Beckers, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung bei der IHK zu Kiel. Die jetzige Situation biete jungen Leuten die Chance, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, und den Unternehmen die Möglichkeit, über Lehrstellen spätere Fachkräfte zu bekommen. Noch freie Stellen gebe es besonders in den Bereichen Gastronomie, Lagerwirtschaft und Dienstleistungen. Aber immer mehr Betriebe seien auch bereit, über schlechte Noten hinwegzusehen, wenn das sonstige Persönlichkeitsbild stimme. Gleichzeitig optimierten Unternehmen ihr Marketing, um auch Bewerber anzusprechen, die sie in der Vergangenheit nicht erreicht hätten. Ebenso wie Claudia Mohr sieht auch Beckers in dem Trend, dass immer mehr Abiturienten nach ihrer Schulzeit studieren wollen, eine „Fehlentwicklung“. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Studienabbrecherquote stellenweise bei 30 Prozent liege.

Die Gewerkschaft lobt die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in Steinburg, ruft aber auch dazu auf, in den Anstrengungen nicht nachzulassen. „Es gibt immer noch eine Reihe Jugendlicher, die nicht versorgt sind“, sagt Regionalsekretärin Perke Heldt vom DGB Schleswig-Holstein Nordwest. Und bei schulischen Lücken der Bewerber sollten Betriebe nicht anklagen, sondern Nachhilfe und Coaching leisten, damit diese Jugendlichen dem Arbeitsmarkt nicht verloren gehen. „Das zahlt sich für die Unternehmen aus“, sagt sie. „Wer später genügend Fachkräfte haben will, muss auch ausbilden.“









von Joachim Möller

erstellt am 22.Aug.2017 | 11:00 Uhr