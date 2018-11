Karpfenernte am Mühlenteich

von shz.de

05. November 2018, 15:44 Uhr

Das Abfischen am Mühlenteich in Schenefeld ist immer ein Riesenspaß. Jung und Alt kommen an die Anlage von Fritz Gradert, um dabei zu helfen, die zappelnden Fische aus dem Wasser zu holen. Einige Tage zuvor hatte Gradert begonnen, das rund neun Hektar große Gewässer abzulassen. Mit großen Keschern wurden nun dicke Karpfen, räuberische Hechte, goldgrüne Schleie, glitschige Aale und erstmals auch Zander abgefischt. Die Flossentiere wurden sortiert und in vorbereitete Hälterbecken mit klarem Wasser und Sauerstoffzufuhr zum „Ausnüchtern“ gesetzt, damit vor allem die Speisekarpfen ihren leicht modrigen Geschmack verlieren. Denn spätestens ab Weihnachten sollen die Fische, die bei Gradert verkauft werden, auf den Tellern der Kunden landen.