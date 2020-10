SPD Kellinghusen : Karin Thissen und Dennis Krause präsentieren ihre Ziele für die Bundestagswahl

Die Kandidaten stellten sich als Bewerber um den Bundestagssitz im Wahlkreis 3 (Steinburg, Dithmarschen-Süd, Bad Bramstedt) vor.

11. Oktober 2020, 12:35 Uhr

Kellinghusen | „Ja, ich schaffe das“, antworteten beide Kandidaten auf die Frage aus dem Plenum, ob sie sich die Aufgabe als Bundestagskandidat vorstellen können. Dennis Krause und Karin Thissen waren als Bewerber um den Bundestagssitz im Wahlkreis 3 (Steinburg, Dithmarschen-Süd, Bad Bramstedt) nach Kellinghusen gekommen. Sie stellten sich auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins den Fragen und erläuterten ihre Ziele.

Dennis Krause zeigte große Vorfreude auf die Aufgabe: „Ich möchte etwas bewegen.“ Karin Thissen, die bereits von 2015 bis 2017 für die SPD im Bundestag saß, gab sich als Routinier: „Ihr kennt mich ja bereits.“

„Ich finde, wir sollten nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird“, war ihre Meinung zu einer Frage aus den Reihen der SPD-Mitglieder nach der Wahlrechtsreform im Bundestag. „Unser Wahlsystem funktioniert gut. Sowohl das Verhältniswahlrecht als auch das Direktwahlmandat haben ihre Berechtigung. Ein großer Bundestag mit vielen Überhangmandaten ist dann eine Folge, die hinzunehmen ist.“

Dennis Krause legte den Fokus auf die Probleme der Kulturschaffenden. „Das ist nicht gut, was da gerade passiert.“ Nicht nur würden viele Kulturschaffende ohne Einkommen auskommen müssen, gleichzeitig fehlten auch jungen Leuten die Möglichkeiten, einander kennen zu lernen. “

Einen neuen Aspekt brachte Thissen in die Corona-Debatte. „Ein möglicher Grund, warum die Pandemie in Deutschland weniger dramatische Folgen als in Ländern wie Frankreich oder Italien hat, ist die Lohnfortzahlung ab dem ersten Tag – eine sozialdemokratische Errungenschaft.“

Aufgrund der Verschiebung der Mitgliederversammlung zog die Ortsvorsitzende Wiebke Tischler diesmal über eineinhalb Jahre Bilanz. Neben vielen Aktivitäten wie Boßeln und Grünkohl-Bingo erwähnte Tischler SPD-Initiativen wie E-Bike-Ladestationen, Refill-Stationen und zur Medizinischen Grundversorgung, die in die Ausschüsse der Stadt eingebracht worden seien. Bekanntgegeben wurde, dass es aus Corona-Gründen in diesem Jahr kein Grünkohl-Bingo geben werde. Das Boßeln wird jedoch am 31. Oktober ausgetragen.

Ausführlich berichtete Fraktionsvorsitzender Erk Niesemann aus der Fraktionsarbeit in der Stadtvertretung. Er kritisierte den Kellinghusener Bürgermeister Axel Pietsch. Dieser habe seit Wochen bereits in den Wahlkampfmodus für seine Wiederwahl 2021 umgeschaltet. Die SPD-Fraktion habe häufiger den Eindruck, Themen würden so gesetzt oder verhindert, wie es gerade in den Plan des Bürgermeisters passe.



Bericht aus Mühlenbarbek





„Die Bauarbeiten an der B206 beschäftigten uns stark“, betonte Erich Dorow aus Mühlenbarbek, der zweiten Fraktion innerhalb des SPD-Ortverbandes Kellinghusen. „Vor allem die von vielen Autofahrern genutzten Ausweichstrecken während der Bauarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen und Ausbesserungsmaßnahmen kosten einen Teil der Rücklagen.“