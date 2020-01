Übergangszeit beendet : Karen Knapp ist jetzt offiziell Leiterin der Grundschule Sude-West in Itzehoe

„Es ist eine tolle Schule“, sagt Karen Knapp über die Grundschule Sude-West in Itzehoe. Die 47-jährige Itzehoerin ist jetzt Rektorin.

Itzehoe | Die Zeit der kommissarischen Leitung ist vorbei an der Grundschule Sude-West. Mit Jahresbeginn hat Karen Knapp die Aufgabe übernommen, nach elf Monaten ist die Übergangsphase seit dem Abschied von Gudrun Kullik beendet.

Sie liebe ihren Beruf und die Arbeit mit Kindern, sagt Karen Knapp. „Ich bin einfach gerne in der Schule.“ Seit rund einem Jahrzehnt arbeitet die 47-jährige Itzehoerin in Sude-West, von 2011 bis 2012 war sie schon einmal kommissarische Konrektorin. Diesen Posten hatte sie im vergangenen Jahr als Vertreterin der ebenfalls kommissarisch bestellten Schulleiterin Astrid Voß wieder inne, seit Sommer stand Knapp selbst kommissarisch an der Spitze der Schule – und nun auch offiziell. 188 Schüler verteilen sich auf acht Klassen: „Es läuft alles gut, es ist eine tolle Atmosphäre hier“, sagt die Rektorin. Natürlich gelte es, mit der Zeit zu gehen, aber in erster Linie wolle sie die Grundschule so weiterführen wie bisher. „Denn es ist eine tolle Schule.“